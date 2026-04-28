Çin’den tedarik hamlesi: Demir cevheri fiyatları geriledi

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı yüzde 1,33 düşerek ton başına 777 yuan seviyesine geriledi. Singapur Borsası'ndaki mayıs vadeli gösterge kontrat ise yüzde 0,82 kayıpla 106 dolara indi.

TEDARİK TARAFINDA YENİ GELİŞMELER

Çin Maden Kaynakları Grubu'nun bu alım onayı, BHP ile devlet destekli alıcı arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözülmesinin ardından geldi. Tarafların geçen hafta sözleşme görüşmelerini tamamlaması, piyasada tedarik akışına dair olumlu sinyaller verdi.

Öte yandan, Fortescue'nun da Çin ile yeni bir ham madde tedarik anlaşmasına oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, Asya'da çelik üretiminde kullanılan girdilerin yeniden daha düzenli akmasını sağlıyor.

İRAN KAYNAKLI ARZ DARALMASI

Dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden İran'da ise üretim ve ihracatta aksaklıklar yaşanıyor. Tesislere yönelik saldırılar nedeniyle ülke, yassı ve sac çelik ürünlerinin ihracatını 30 Mayıs'a kadar durdurdu.

Yerel basına göre, yaşanan hasarlar İran'ın yıllık çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 10 milyon tonluk kısmını devre dışı bıraktı. Bu da toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 30'una karşılık geliyor.

DİĞER ÇELİK GİRDİLERİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören diğer çelik hammaddelerinde de gerileme görüldü. Koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 1,37 düşerken, kok kömürü kontratları yüzde 2,46 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo fiyatları günü ekside kapatırken, paslanmaz çelik yüzde 1,53 yükseldi. Genel tablo, demir cevheri ve çelik piyasalarında arz gelişmelerinin fiyatlar üzerindeki belirleyici rolünü sürdürdüğünü ortaya koyuyor.