Çin'den tedarik hamlesi: Demir cevheri fiyatları geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çinli yetkililerin limanlarda bekleyen ve daha önce alımı yasaklanan kargolara onay vermesiyle düşüşe geçti. İki gün süren yükselişin ardından piyasadaki arz endişeleri kısmen azaldı.

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 08:44

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı yüzde 1,33 düşerek ton başına 777 yuan seviyesine geriledi. Singapur Borsası'ndaki mayıs vadeli gösterge kontrat ise yüzde 0,82 kayıpla 106 dolara indi.

TEDARİK TARAFINDA YENİ GELİŞMELER

Çin Maden Kaynakları Grubu'nun bu alım onayı, BHP ile devlet destekli alıcı arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözülmesinin ardından geldi. Tarafların geçen hafta sözleşme görüşmelerini tamamlaması, piyasada tedarik akışına dair olumlu sinyaller verdi.

Öte yandan, Fortescue'nun da Çin ile yeni bir ham madde tedarik anlaşmasına oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, Asya'da çelik üretiminde kullanılan girdilerin yeniden daha düzenli akmasını sağlıyor.

İRAN KAYNAKLI ARZ DARALMASI

Dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden İran'da ise üretim ve ihracatta aksaklıklar yaşanıyor. Tesislere yönelik saldırılar nedeniyle ülke, yassı ve sac çelik ürünlerinin ihracatını 30 Mayıs'a kadar durdurdu.

Yerel basına göre, yaşanan hasarlar İran'ın yıllık çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 10 milyon tonluk kısmını devre dışı bıraktı. Bu da toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 30'una karşılık geliyor.

DİĞER ÇELİK GİRDİLERİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören diğer çelik hammaddelerinde de gerileme görüldü. Koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 1,37 düşerken, kok kömürü kontratları yüzde 2,46 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo fiyatları günü ekside kapatırken, paslanmaz çelik yüzde 1,53 yükseldi. Genel tablo, demir cevheri ve çelik piyasalarında arz gelişmelerinin fiyatlar üzerindeki belirleyici rolünü sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 27 Nisan 2026 09:30
Çin sanayisinde zorlu koşullara rağmen güçlü artış Çin sanayisinde zorlu koşullara rağmen güçlü artış 27 Nisan 2026 09:26
Elon Musk’tan ABD ekonomisi için kritik uyarı: Ulusal borç krizi iflasa mı gidiyor? Elon Musk’tan ABD ekonomisi için kritik uyarı: Ulusal borç krizi iflasa mı gidiyor? 27 Nisan 2026 09:12
Mısır’dan AVM ve restoranların erken kapatılma kararına iptal! Mısır'dan AVM ve restoranların erken kapatılma kararına iptal! 27 Nisan 2026 09:10
Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ın önü açıldı: Kritik siyasi engel kaldırıldı Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ın önü açıldı: Kritik siyasi engel kaldırıldı 27 Nisan 2026 09:10
Küresel piyasalar İran-ABD müzakere sinyalleriyle rahatladı: Petrol ve borsalarda son durum... Küresel piyasalar İran-ABD müzakere sinyalleriyle rahatladı: Petrol ve borsalarda son durum... 27 Nisan 2026 08:49
Çin sanayi karlarında güçlü artış: Savaş ve petrol krizine rağmen yükseliş sürüyor Çin sanayi karlarında güçlü artış: Savaş ve petrol krizine rağmen yükseliş sürüyor 27 Nisan 2026 08:12
Asya borsalarında rekor ralli: Nikkei ve KOSPI teknoloji hisseleriyle zirveye çıktı! Asya borsalarında rekor ralli: Nikkei ve KOSPI teknoloji hisseleriyle zirveye çıktı! 27 Nisan 2026 07:58
Enerji krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırdı: Çin’in yenilenebilir ihracatı rekor kırdı Enerji krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırdı: Çin’in yenilenebilir ihracatı rekor kırdı 27 Nisan 2026 07:22
Çin’de bütçe harcamaları ilk çeyrekte yükseldi Çin’de bütçe harcamaları ilk çeyrekte yükseldi 25 Nisan 2026 10:51
S&P Almanya’nın kredi notunu açıkladı S&P Almanya'nın kredi notunu açıkladı 25 Nisan 2026 10:47
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı 25 Nisan 2026 10:33
