VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat haftaya yüzde 0,22 yükselişle 16.650,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 09:30

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,05 artışla 16.613,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.646,00 puandan kapandı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,22 üzerinde 16.650,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışıyla pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Yakıt krizi gündemde: ABD’de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor Yakıt krizi gündemde: ABD'de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor 24 Nisan 2026 15:07
İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! 24 Nisan 2026 14:22
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi 24 Nisan 2026 13:45
Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek 24 Nisan 2026 13:43
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Nisan 2026 13:37
Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor 24 Nisan 2026 13:32
UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek 24 Nisan 2026 13:25
Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor 24 Nisan 2026 11:35
Asya borsaları karışık: Yatırımcılar tedirgin! Asya borsaları karışık: Yatırımcılar tedirgin! 24 Nisan 2026 10:16
Borsa güne yatay seyirde başladı Borsa güne yatay seyirde başladı 24 Nisan 2026 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 24 Nisan 2026 09:34
Netflix 25 milyar dolarlık hisse geri alım başlattı Netflix 25 milyar dolarlık hisse geri alım başlattı 24 Nisan 2026 09:33
