Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek

Lufthansa Group tarafından yapılan açıklamada, yaz dönemi boyunca uçuş ağının optimize edileceği ve kapasitenin kademeli olarak azaltılacağı belirtildi. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin ardından jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıktığı hatırlatılarak, iptal edilen uçuşların yaklaşık 40 bin metrik ton yakıta karşılık geldiği ifade edildi.

Planlamaya göre bu düzenleme, özellikle kârlılığı düşük kısa mesafeli hatların azaltılmasını hedefliyor. Buna karşılık uzun mesafeli uçuşlar ve küresel bağlantı ağı, daha verimli bir yapıyla sürdürülecek.

Yeni strateji kapsamında ilk adım olarak günlük yaklaşık 120 uçuşun iptaline başlandı. Şirket, önümüzdeki aylarda kapasite daralmasını dikkate alarak orta vadeli rota planlarını da yeniden şekillendirecek.

Öte yandan, International Energy Agency Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa vadede jet yakıtı arzında sıkıntı yaşayabileceği uyarısında bulunmuştu. Sektörde benzer adımlar da dikkat çekiyor. Hollanda merkezli KLM, artan maliyetler nedeniyle Avrupa içindeki 160 uçuşunu iptal edeceğini duyururken, Lufthansa da maliyet baskısı nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Avrupa Birliği rafinerileri, kıtadaki jet yakıtı talebinin yaklaşık %70'ini karşılayabiliyor. Kalan ihtiyaç ise büyük ölçüde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden yapılan ithalatla sağlanıyor. Bu durum, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin Avrupa havacılık sektörü üzerindeki etkisini daha da artırıyor.