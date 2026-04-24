Lufthansa'dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek

Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek

Alman hava yolu devi Lufthansa, jet yakıtı maliyetlerindeki sert artış nedeniyle uçuş planlamasında önemli bir küçülmeye gidiyor. Şirket, Ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 13:43

Lufthansa Group tarafından yapılan açıklamada, yaz dönemi boyunca uçuş ağının optimize edileceği ve kapasitenin kademeli olarak azaltılacağı belirtildi. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin ardından jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıktığı hatırlatılarak, iptal edilen uçuşların yaklaşık 40 bin metrik ton yakıta karşılık geldiği ifade edildi.

Planlamaya göre bu düzenleme, özellikle kârlılığı düşük kısa mesafeli hatların azaltılmasını hedefliyor. Buna karşılık uzun mesafeli uçuşlar ve küresel bağlantı ağı, daha verimli bir yapıyla sürdürülecek.

Yeni strateji kapsamında ilk adım olarak günlük yaklaşık 120 uçuşun iptaline başlandı. Şirket, önümüzdeki aylarda kapasite daralmasını dikkate alarak orta vadeli rota planlarını da yeniden şekillendirecek.

Öte yandan, International Energy Agency Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa vadede jet yakıtı arzında sıkıntı yaşayabileceği uyarısında bulunmuştu. Sektörde benzer adımlar da dikkat çekiyor. Hollanda merkezli KLM, artan maliyetler nedeniyle Avrupa içindeki 160 uçuşunu iptal edeceğini duyururken, Lufthansa da maliyet baskısı nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Avrupa Birliği rafinerileri, kıtadaki jet yakıtı talebinin yaklaşık %70'ini karşılayabiliyor. Kalan ihtiyaç ise büyük ölçüde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden yapılan ithalatla sağlanıyor. Bu durum, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin Avrupa havacılık sektörü üzerindeki etkisini daha da artırıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Altın Fiyatları
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüş Fiyatları
Fed üyesi Stephen Miran’da dönüş sinyali: Faiz indirimlerinde geri adım mı geliyor? Fed üyesi Stephen Miran’da dönüş sinyali: Faiz indirimlerinde geri adım mı geliyor? 23 Nisan 2026 15:43
İran ekonomisi serbest düşüşte! IMF’den küçülme ve yüksek enflasyon uyarısı geldi İran ekonomisi serbest düşüşte! IMF'den küçülme ve yüksek enflasyon uyarısı geldi 23 Nisan 2026 15:28
AB’den Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ve Rusya’ya 20. yaptırım paketi AB’den Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ve Rusya’ya 20. yaptırım paketi 23 Nisan 2026 15:25
Kremlin’den kritik açıklama: Rusya petrol arzını sürdürüyor, OPEC+’ta yeni inisiyatif yok Kremlin'den kritik açıklama: Rusya petrol arzını sürdürüyor, OPEC+’ta yeni inisiyatif yok 23 Nisan 2026 15:22
İngiliz basınından dikkat çeken analiz: Çin yuanı doların yerini alabilir mi? İngiliz basınından dikkat çeken analiz: Çin yuanı doların yerini alabilir mi? 23 Nisan 2026 14:52
Euro Bölgesi hizmet sektöründe daralma Euro Bölgesi hizmet sektöründe daralma 23 Nisan 2026 13:05
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 23 Nisan 2026 10:32
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 23 Nisan 2026 10:30
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Nisan 2026 09:41
Bessent açıkladı: Körfez ülkeleri ABD’den swap hattı istedi Bessent açıkladı: Körfez ülkeleri ABD'den swap hattı istedi 23 Nisan 2026 08:47
Stablecoin ekosistemi büyüyor: Dijital dolar küresel finansın yeni güç aracı olabilir Stablecoin ekosistemi büyüyor: Dijital dolar küresel finansın yeni güç aracı olabilir 22 Nisan 2026 16:44
ABD’de mortgage faizleri geriledi: Konut kredisi başvurularında yüzde 7,9 artış ABD’de mortgage faizleri geriledi: Konut kredisi başvurularında yüzde 7,9 artış 22 Nisan 2026 16:21
