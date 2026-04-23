AB’den Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ve Rusya’ya 20. yaptırım paketi

Avrupa Birliği, Ukrayna ekonomisini desteklemek amacıyla hazırlanan 90 milyar euroluk kredi paketi ile Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini resmen onayladı. Kararın, Macaristan'ın uzun süredir devam eden vetosunu geri çekmesiyle oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

AB Konseyi tarafından yazılı prosedürle alınan karar, Ukrayna'nın 2026-2027 dönemindeki finansman ihtiyacını karşılamayı ve likidite sorununu hafifletmeyi hedefliyor. Aynı zamanda Rusya ekonomisine yönelik baskıyı artıracak yeni yaptırımlar da devreye alındı.

Kararın, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen gayriresmi AB zirvesinin ilk gününde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından "verilen taahhütlerin yerine getirilmesi" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Süreçteki tıkanıklığın, Ukrayna ve bölge ülkeleri arasındaki enerji hattı krizinin çözülmesiyle aşıldığı belirtilirken, Macaristan ve Slovakya'nın Rus petrolünün Ukrayna üzerinden taşınmasını sağlayan Druzhba boru hattındaki akışın yeniden başlaması sonrası vetolarını geri çektiği ifade edildi.

AB'nin yeni stratejisi, Ukrayna'ya mali ve askeri destek sağlarken aynı zamanda Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçlıyor. 90 milyar euroluk kredi paketiyle Ukrayna'nın savunma harcamaları, kamu ödemeleri ve enerji altyapısının onarımı desteklenecek.

Öte yandan 20. yaptırım paketiyle Rusya'nın teknoloji erişimi ve enerji gelirlerinin daha sıkı şekilde kontrol altına alınması hedefleniyor. Özellikle yaptırım delme girişimlerine karşı "gölge filo" faaliyetlerine yönelik yeni kısıtlamaların getirildiği bildirildi.