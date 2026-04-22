Jeopolitik riskler metal piyasasını yukarı taşıdı: Alüminyum ve bakır fiyatlarında yükseliş!

Körfez'deki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel alüminyum ve bakır piyasalarında arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı taşıdı. Bölgedeki üretim düşüşü ve Çin'in güçlü talebi, özellikle alüminyum ve bakırda yükseliş baskısını destekliyor. Uzmanlara göre kısa vadede dalgalı ancak yüksek seviyeli bir fiyatlama süreci devam edecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 10:58
Körfez'de devam eden jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel emtia piyasalarında fiyatlamaları yukarı çekmeye devam ediyor. Bölgedeki üretim düşüşü, Çin kaynaklı talep artışı ve tedarik zincirindeki kırılganlıklar, özellikle alüminyum ve bakır fiyatlarında yükseliş eğilimini güçlendirdi.

Analistlere göre arz tarafındaki sıkışıklık ve küresel ticaret riskleri, fiyatların kısa vadede dalgalı ancak yüksek seviyelerde kalmasına neden olacak.

HÜRMÜZ BELİRSİZLİĞİ PİYASAYI BASKILIYOR

Hürmüz Boğazı'nda süren çatışma ortamı ve bölgedeki güvenlik endişeleri, emtia piyasalarında yön belirleyici olmaya devam ediyor. Boğazın yakın zamanda tam kapasiteyle yeniden açılacağına dair beklentilerin zayıflaması, metal fiyatlarını destekleyen ana unsurlardan biri haline geldi.

ALÜMİNYUMDA KÖRFEZ ÜRETİM KAYBI ETKİLİ OLDU

Alüminyum fiyatları geçtiğimiz günlerde ton başına 3.700 dolar seviyesine çıkarak son dört yılın zirvesini test etti. Ardından kısa süreli bir geri çekilme görülse de arz tarafındaki zayıflık fiyatları yeniden yukarı taşıdı.

Uluslararası Alüminyum Enstitüsü verilerine göre Körfez'de üretim mart ayında aylık %6, yıllık %5,5 geriledi. Bu düşüş, piyasada arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

ÇİN TALEBİ KÜRESEL DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Çin'de üretim sınırlı artış gösterse de alümina ithalatındaki sert yükseliş dikkat çekti. Mart ayında alümina ithalatı bir önceki aya göre %87 artarak yaklaşık 340 bin tona ulaştı.

Öte yandan Çin'in bazı sevkiyatları Körfez yerine iç piyasaya yönlendirmesi, küresel tedarik akışlarını yeniden şekillendirdi. Düşen hammadde maliyetleri ise yerel üreticilerin kârlılığını artırarak piyasa dengesini değiştirdi.

BAKIRDA REKOR ÜRETİM, SÜREGELEN MALİYET BASKISI

Bakır tarafında Çin'den gelen güçlü üretim verileri öne çıktı. Mart ayında rafine bakır üretimi 1,33 milyon ton ile tarihi zirveye ulaştı.

Buna rağmen izabe ve rafinaj ücretlerinin negatif seviyelerde kalması, sektörde maliyet baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Sülfürik asit fiyatlarındaki artış ise üretimi destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

İHRACAT KISITLAMALARI YENİ ARZ RİSKİ YARATABİLİR

Çin'in sülfürik asit ihracatına getirdiği kısıtlamalar, küresel bakır piyasasında yeni bir arz sıkışıklığı riski oluşturuyor. Geçen yıl yaklaşık 4,5 milyon ton net ihracat yapan ülkenin bu adımı, özellikle fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir.

PİYASALARDA YÖN YUKARI RİSKLİ

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, Körfez'deki üretim kaybı ve Çin'in artan etkisi, hem alüminyum hem de bakır piyasasında yukarı yönlü riskleri artırıyor. Fiziksel arzda yaşanabilecek yeni kesintiler, fiyatların seyrini belirlemeye devam edecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
