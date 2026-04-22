CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde kamu borcu belli oldu

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 87,8 seviyesinde gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 12:31

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 yılı dördüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte yüzde 88,4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, son çeyrekte yüzde 87,8'e geriledi.

AB'de de üçüncü çeyrekte yüzde 82 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, dördüncü çeyrekte yüzde 81,7'ye indi.

Böylece, söz konusu dönemde toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 13 trilyon 911 milyar avro, AB'de 15 trilyon 374 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

AB üyesi ülkeler arasında geçen yılın son çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 146,1 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı yüzde 137,1 ile İtalya, yüzde 115,6 ile Fransa, yüzde 107,9 ile Belçika ve yüzde 100,7 ile İspanya izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 24,1 ile Estonya, yüzde 26,5 ile Lüksemburg ve yüzde 29,9 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

AB'DE BÜTÇE AÇIĞININ ORANI ARTTI

AB'de üçüncü çeyrekte yüzde 3,1 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, son çeyrekte yüzde 3,2'ye çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise üçüncü çeyrekte yüzde 3,1 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3'e indi.

AB ülkeleri arasında son çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 7,9 ile Romanya, yüzde 7,2 ile Slovakya, yüzde 7 ile Polonya, yüzde 5,7 ile Belçika, yüzde 4,4 ile Macaristan ve yüzde 4,1 ile Fransa oldu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırların aşılması durumunda uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa İstanbul takviminde yatırımcıları ilgilendiren önemli değişim Borsa İstanbul takviminde yatırımcıları ilgilendiren önemli değişim 21 Nisan 2026 12:53
Fatih Birol: Körfez’de 34 enerji tesisi ağır hasarlı, petrol arzı yıllarca toparlanamayabilir Fatih Birol: Körfez’de 34 enerji tesisi ağır hasarlı, petrol arzı yıllarca toparlanamayabilir 21 Nisan 2026 12:00
BofA, Alves Kablo’daki hisse oranını yüzde 5,5’in üzerine çıkardı BofA, Alves Kablo’daki hisse oranını yüzde 5,5’in üzerine çıkardı 21 Nisan 2026 11:57
Palm ve soya yağı arasındaki fiyat makası 2,5 yılın zirvesine çıktı! Palm ve soya yağı arasındaki fiyat makası 2,5 yılın zirvesine çıktı! 21 Nisan 2026 11:49
AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi 21 Nisan 2026 11:37
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:48
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:30
İran: ABD’nin ticari gemimizi alıkoyması terörist bir eylemdir İran: ABD'nin ticari gemimizi alıkoyması "terörist" bir eylemdir 21 Nisan 2026 10:26
Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor 21 Nisan 2026 10:07
Çin’de genç işsizlik oranı martta yüzde 16,9 oldu Çin'de genç işsizlik oranı martta yüzde 16,9 oldu 21 Nisan 2026 10:00
Warsh’tan bağımsızlık sözü Warsh'tan bağımsızlık sözü 21 Nisan 2026 09:55
Japonya’dan ihracatta tarihi adım Japonya’dan ihracatta tarihi adım 21 Nisan 2026 09:47
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.401,7100 Değişim 107,22 Son veri saati:
Düşük 14391,25 Yüksek 14498,47
Açılış
44,9261 Değişim 0,0512 Son veri saati:
Düşük 44,8793 Yüksek 44,9305
Açılış
52,7986 Değişim 0,1363 Son veri saati:
Düşük 52,7046 Yüksek 52,8409
Açılış
6.876,3310 Değişim 82,262 Son veri saati:
Düşük 6811,183 Yüksek 6893,445
Açılış
112,9616 Değişim 3,0224 Son veri saati:
Düşük 110,6539 Yüksek 113,6763
Açılış
BİST En Aktif Hisseler