Anasayfa Finans Ekonomi Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor

Wells Fargo CEO’su Charlie Scharf, İran kaynaklı jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda erken faiz indirimi adımının riskli olabileceği uyarısında bulundu. Scharf, ABD ekonomisinin genel olarak dirençli bir görünüm sergilediğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 10:07

Washington Ekonomi Kulübü'nde konuşan Scharf, İran'a ilişkin çatışmanın nasıl sonuçlanacağı netleşmeden faiz indirimi yapılmasının "yanlış bir adım" olacağını söyledi. Sürece dair belirsizliğin sürdüğünü belirten Scharf, piyasaların da bu nedenle bekle-gör yaklaşımını benimsediğini ifade etti.

EKONOMİ GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR

Scharf, şu ana kadar yaşanan jeopolitik gelişmelerin ABD ekonomisi üzerinde sınırlı bir etki yarattığını belirtti. Finansal piyasalarda dalgalanmalar görülse de genel ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

TÜKETİCİ HARCAMALARI ARTIŞTA

ABD'li tüketicilerin harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 ila 7 oranında arttığını söyleyen Scharf, özellikle benzin fiyatlarındaki yükselişin diğer harcama kalemlerinde dengeleyici etkiler yarattığını ifade etti.

UZAYAN ÇATIŞMA RİSK OLUŞTURABİLİR

Çatışmanın daha uzun sürmesi halinde ekonomik etkilerin daha belirgin hale gelebileceğini belirten Scharf, "Eğer süreç uzarsa bu durum olumsuz sonuçlar doğurabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL KREDİLERDE SİSTEMİK RİSK YOK

Scharf ayrıca özel kredi piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, mevcut kayıpların sistemik bir risk oluşturmadığını söyledi. Bazı kredi portföylerinin ekonomik döngülerden daha fazla etkilenmesinin normal olduğunu da sözlerine ekledi.

