Japonya’da enflasyon beklentileri geriledi: BOJ anketi düşüşe işaret etti

Verilere göre, Japon hanehalklarının yüzde 83,7'si önümüzdeki bir yıl içinde fiyatların artacağını öngörüyor. Bu oran, önceki anketteki yüzde 86,0 seviyesinin altında kaldı. Katılımcıların bir yıl sonrası için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 11,4, medyan beklentisi ise yüzde 10,0 olarak açıklandı.

Beş yıllık döneme ilişkin fiyat artışı beklentisi ise yüzde 82,6'ya geriledi. Bu oran, önceki yüzde 83,0 seviyesinin hafif altında gerçekleşti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ortalama yüzde 10,3, medyan ise yüzde 5,0 olarak kaydedildi.

Veriler, Japonya'da hem kısa hem de uzun vadeli enflasyon beklentilerinde önceki döneme kıyasla sınırlı bir düşüşe işaret ediyor.