Japonya'da enflasyon beklentileri geriledi: BOJ anketi düşüşe işaret etti

Japonya’da enflasyon beklentileri geriledi: BOJ anketi düşüşe işaret etti

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yayımladığı anket sonuçlarına göre, hanehalklarının enflasyon beklentilerinde sınırlı bir gerileme yaşandı.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 09:05

Verilere göre, Japon hanehalklarının yüzde 83,7'si önümüzdeki bir yıl içinde fiyatların artacağını öngörüyor. Bu oran, önceki anketteki yüzde 86,0 seviyesinin altında kaldı. Katılımcıların bir yıl sonrası için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 11,4, medyan beklentisi ise yüzde 10,0 olarak açıklandı.

Beş yıllık döneme ilişkin fiyat artışı beklentisi ise yüzde 82,6'ya geriledi. Bu oran, önceki yüzde 83,0 seviyesinin hafif altında gerçekleşti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ortalama yüzde 10,3, medyan ise yüzde 5,0 olarak kaydedildi.

Veriler, Japonya'da hem kısa hem de uzun vadeli enflasyon beklentilerinde önceki döneme kıyasla sınırlı bir düşüşe işaret ediyor.

