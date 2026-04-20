Çin enerji stratejisini değiştiriyor: Kömürden gaz üretimi yeniden hızlandı

Çin, enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla kömürden gaz üretimine dayalı projelerini yeniden hızlandırıyor. Uzun süredir çevresel ve ekonomik nedenlerle ertelenen yatırımlar, artan jeopolitik riskler ve özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların enerji tedarik zincirlerini etkilemesiyle tekrar gündeme geldi.

Devlet destekli China Datang Corp., kuzeydoğudaki Fuxin kentinde daha önce durdurulan büyük ölçekli bir projeyi yeniden hayata geçirdi. Tesisin Ekim ayında üretime başlaması planlanıyor.

Ülke genelinde şu anda 13 yeni kömürden gaz projesi ya inşaat aşamasında ya da planlama sürecinde bulunuyor. Bu projelerin tamamlanması halinde yıllık sentetik gaz üretiminin 52 milyar metreküpe ulaşabileceği ve bunun Çin'in toplam gaz arzının yaklaşık yüzde 12'sini karşılayabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre düşük maliyetli yerli kömür, Çin'in doğal gaz ithalatına bağımlılığını azaltarak özellikle yüksek enerji fiyatları dönemlerinde stratejik avantaj sağlıyor. Ancak çevresel etkiler ve uzun vadeli sürdürülebilirlik konusundaki tartışmalar devam ediyor.