Lufthansa küçülmeye gidiyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle tırmanan yakıt maliyetleri ve kronikleşen iş uyuşmazlıkları neticesinde operasyonel yapısında köklü değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 09:35

Lufthansa Group tarafından yapılan açıklamada, şirketin bölgesel iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma ve ana marka Lufthansa'da kapasiteyi azaltma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmalar sonrası kerosen fiyatlarının savaş öncesi döneme göre 2 katından fazla artmasının stratejik kararları öne çektiği vurgulandı.

Şirket, bu adımlarla verimliliği artırmayı ve yıllık bazda yaklaşık 1,4 milyar avroya ulaşması beklenen ek yakıt yükünü hafifletmeyi hedeflediğini açıkladı.

Alınan karar doğrultusunda, grubun bölgesel uçuşlarını gerçekleştiren Lufthansa CityLine, elindeki 27 uçakla 18 Nisan Cumartesi günü itibarıyla operasyonlarını sonlandıracak. Teknik kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşan ve işletme maliyetleri yüksek olan "Canadair CRJ" tipi uçakların hizmet dışı kalmasıyla, şirketin mali kayıplarının minimize edilmesi planlanıyor.

Kapsamlı tasarruf paketi doğrultusunda yaz sezonu sonunda Lufthansa ana markasındaki son 4 adet Airbus A340-600 uçağı emekli edilecek; 2 adet Boeing 747-400 ise kış sezonunda hangara çekilecek.

Şirket, maliyet avantajı sağlayan iştiraki Discover Airlines'ı 9 adet yeni Airbus A350-900 jeti ile daha hızlı büyütecek.

Operasyonları durdurulan CityLine bünyesindeki yaklaşık 1300 personel için sosyal plan görüşmelerine başlanırken, çalışanların grup içindeki diğer birimlerde istihdam edilmesi hedefleniyor.

