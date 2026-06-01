Almanya'da imalat sektörü mayısta durma noktasına geldi

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da imalat sektörü, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek maliyetler ve artan jeopolitik belirsizliklerin talebi baskılamasıyla mayısta durma noktasına geldi.

AA

Oluşturma Tarihi 01 Haziran 2026 15:41

Almanya'da imalat sanayi PMI, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği maliyet artışları ve zayıflayan talebin etkisiyle mayıs ayında 50,1 puana geriledi

S&P Global, Almanya'nın mayıs ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda 51,4 puan olan imalat sanayi PMI, mayısta 50,1 puana geriledi.

Endeksin büyüme ile daralmayı ayıran 50 puan eşiğinin hemen üzerinde kalması, sektöre yönelik belirsizliklerin devam etmesine neden oldu.

Mayıs ayı verileri, Alman sanayicilerinin yeni siparişlerinde 2026 yılının ilk düşüşünün gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bazı şirketler, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle fiyat artışlarından ve tedarik zinciri aksamalarından kaçınmak isteyen müşterilerin siparişlerini öne çektiğini bildirse de yüksek fiyatlar ve genel belirsizlik ortamı toplam talebi aşağı çekti.

Tüketim malları üreticilerinin siparişlerinde sert düşüş yaşanırken ihracat satışları da ocak ayından bu yana ilk kez geriledi.

FABRİKALARDA İSTİHDAM KAYBI HIZLANDI

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da imalat sektöründeki yükselişin mayısta durma noktasına geldiğini belirtti.

Son PMI anketlerinde yer alan ve siparişlerin öne çekilmesinden kaynaklanan büyümenin ivme kaybedeceğine yönelik uyarı sinyallerinin doğrulandığını ifade eden Smith, yüksek belirsizlik ve fırlayan fiyatların ortasında, yeni siparişlerin bu yıl ilk kez gerilemesiyle talepteki gerçek seyrin ortaya çıktığını kaydetti.

İmalat sektörü genelinde maliyet baskılarının artmaya devam ettiğini ancak talepteki zayıflık nedeniyle üreticilerin fiyat belirlemede temkinli davrandığını aktaran Smith, "Kar marjlarının baskı altında kaldığı bir ortamda bir şeylerin feda edilmesi gerekiyordu ve feda edilen 'şey' istihdam oldu. Fabrikalardaki iş kayıpları, 2025 yılının başından bu yana görülen en yüksek hıza ulaştı." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının geleceğe yönelik beklentilerinin, nisan ayındaki dip seviyenin ardından Orta Doğu'daki savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması umuduyla biraz toparlandığına dikkati çeken Smith, "Bir barış anlaşmasına varılsa ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmaya başladığını görsek bile, sistemdeki aksamaların ve yüksek enflasyonist baskının bir süre daha devam edeceği aşikar." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

