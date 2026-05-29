New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2026 17:06

Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artışla 50.773,91 puanla, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 7.579,33 puanla ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kazançla 26.960,84 puanla açıldı.

ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirecek bir mutabakata varıldığına dair haberler sonrasında petrol fiyatları gerilerken, bu durum risk iştahının artmasına yol açtı.

Axios'un haberinde, ABD'li ve İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardığı ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna henüz nihai onayı vermediği aktarılmıştı.

Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacağı kaydedilen haberde, buna mukabil ABD'nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı belirtilmişti.

Enerji arzına ilişkin endişelerin yatışmasıyla Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2'ye yakın azalışla 92,02 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,5 düşüşle 87,49 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Orta Doğu'daki savaşa rağmen yapay zekaya dair iyimserlik ve güçlü şirket bilançolarının piyasaların yükselişini desteklediğini belirtti.

Kurumsal tarafta, Dell Technologies, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda yapay zekaya yönelik yoğun taleple güçlü gelir artışı bildirdi. Bu yıl genelindeki gelir beklentilerini de yükselten şirketin hisseleri yüzde 32 artışla güne başladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

