Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrasında jeopolitik gerilimlerin tekrar yükselmesiyle negatif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2026 10:40

ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırıları, yakın vadede bir barış anlaşmasına ilişkin yatırımcı iyimserliğini azalttı.

Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin tekrar öne çıkması Avrupa piyasalarında da risk algısının artmasına neden oldu.

Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 625 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalışla 10.405 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 25.131 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 49.518 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.178 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 18.299 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının başlıca enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde de ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

