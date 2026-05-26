CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de konut fiyatlarının artış hızı martta yavaşladı

ABD'de konut fiyatlarının artış hızı martta yavaşladı

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 0,7 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Mayıs 2026 16:29

S&P Dow Jones Indices mart ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta yıllık yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, şubatta yıllık yüzde 0,8 yükselmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de martta yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde yüzde 0,9 artış göstermesi yönünde olan piyasa beklentilerinin altında artan endeks şubatta da yüzde 0,9 yükselmişti.

Endeksteki 20 kent arasında mart ayında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir Chicago oldu.

Chicago'da söz konusu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,1 arttı.

Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en çok arttığı kentler, yüzde 4 ile New York ve yüzde 3 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,5 azalışla Seattle olarak kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 25 Mayıs 2026 16:38
İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı 25 Mayıs 2026 15:30
Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 25 Mayıs 2026 15:00
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 25 Mayıs 2026 14:10
Alman sanayisinde istihdam daralıyor Alman sanayisinde istihdam daralıyor 25 Mayıs 2026 12:27
Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı 25 Mayıs 2026 12:22
Avrupa’da doğal gaz fiyatları İran görüşmeleri umuduyla geriledi Avrupa’da doğal gaz fiyatları İran görüşmeleri umuduyla geriledi 25 Mayıs 2026 11:59
Stournaras’tan ECB’ye uyarı: Aşırı sıkı para politikası ekonomiyi zayıflatabilir Stournaras’tan ECB'ye uyarı: Aşırı sıkı para politikası ekonomiyi zayıflatabilir 25 Mayıs 2026 11:35
BlackRock’tan Fed yorumu: İş gücü baskısı faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir BlackRock’tan Fed yorumu: İş gücü baskısı faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir 25 Mayıs 2026 11:11
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Mayıs 2026 11:01
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Mayıs 2026 10:01
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 25 Mayıs 2026 09:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,8998 Değişim 0,2219 Son veri saati:
Düşük 45,6889 Yüksek 45,9108
Açılış
53,3758 Değişim 0,1341 Son veri saati:
Düşük 53,3442 Yüksek 53,4783
Açılış
6.669,3050 Değişim 116,821 Son veri saati:
Düşük 6643,308 Yüksek 6760,129
Açılış
112,4278 Değişim 4,3183 Son veri saati:
Düşük 111,4613 Yüksek 115,7796
Açılış
BİST En Aktif Hisseler