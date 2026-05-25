Stournaras'tan ECB'ye uyarı: Aşırı sıkı para politikası ekonomiyi zayıflatabilir

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, bankanın ekonomik faaliyetleri ve yatırımları gereğinden fazla baskı altına alabilecek aşırı kısıtlayıcı para politikasından uzak durması gerektiğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2026 11:35

Parlamentoda yeniden atanma süreci kapsamında konuşan Stournaras, enflasyon hedefinin kısa süreli ve sınırlı şekilde aşılması durumunda verilecek tepkinin dengeli olması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde Avrupalı politika yapıcıların faiz artış ihtimalini tartıştığını hatırlatan Stournaras, para politikasının ekonomik büyümeyi orantısız şekilde olumsuz etkilemeden, ikincil enflasyon etkilerini kontrol altına alacak biçimde temkinli şekilde sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamalar, Stournaras'ın geçtiğimiz hafta Bloomberg'e verdiği röportajın ardından geldi. Söz konusu röportajda, AMB'nin güvenilirliğini korumanın 11 Haziran'daki olası faiz artışı için güçlü bir gerekçe oluşturduğu ifade edilmişti.

Ekonomistler ve yatırımcılar, Haziran ayında çeyrek puanlık bir faiz artışı ihtimalini fiyatlarken, bazı Yönetim Kurulu üyeleri ise ABD ile İran arasında kalıcı bir anlaşma sağlanmadıkça böyle bir adımın kaçınılmaz olabileceğini dile getiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

