VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 2,60 düşüşle 14.470,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 09:30

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 10,03 azalışla 14.856,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.751,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 2,60 altında 14.470,00 seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

