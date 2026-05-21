ECB: Yüksek enflasyonun kalıcı olduğuna dair işaret yok, faiz artışı gündemde!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Olli Rehn, yaptığı bir röportajda savaş nedeniyle artan enerji maliyetlerinin bankanın güvenilirliğini koruma ihtiyacını öne çıkarabileceğini ve bu durumun faiz artışlarını gündeme getirebileceğini söyledi. Ancak Rehn, Euro Bölgesi’nde yüksek enflasyonun kalıcı hale geldiğine dair güçlü ve net bir işaret bulunmadığını vurguladı.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 11:50

Hürmüz Boğazı'ndaki olası kesintilerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi ve bunun Euro Bölgesi enflasyonunu Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) %2 hedefinin üzerine taşıması nedeniyle, 11 Haziran'daki toplantıda faiz artışının neredeyse kesin görüldüğü değerlendiriliyor.

ECB Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Finlandiya Merkez Bankası Başkanı olan Rehn, bazı meslektaşlarıyla benzer şekilde, Euro Bölgesi ekonomisinin ECB'nin "olumsuz senaryo" olarak tanımladığı; daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon kombinasyonuna doğru ilerlediğini belirtti. Bu durumun "güvenilirliği koruma" gerekçesiyle faiz artışlarını gerekli kılabileceğini ifade etti.

Buna karşın Rehn, doğal gaz fiyatlarının petrol kadar yükselmediğine, ücret artışlarının yavaşlama eğiliminde olduğuna ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin kısa vadeli yükselişlere rağmen %2 civarında sabit kaldığına dikkat çekti.

Rehn ayrıca, "Orta vadeli açıdan önemli olan, ikinci tur etkilerin belirginleşip belirginleşmediği ve enflasyon beklentilerinin çıpasından kopup kopmadığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

