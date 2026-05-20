CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da üretici fiyatları 3 yılın zirvesinde!

Almanya'da üretici fiyatları 3 yılın zirvesinde!

Almanya'da üretici fiyatları, Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların tetiklediği petrol şoku nedeniyle nisanda yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydederek son üç yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 10:54

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, gıdadan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 yükseldi. Bu oran, Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Destatis, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşının enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı.

ÜFE, aylık bazda ise yüzde 1,2 arttı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesinde şubat ayında enerji fiyatlarındaki gerilemeyle üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı zayıflarken, nisandaki artışın analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Piyasalarda beklenti, ÜFE'deki artışın nisanda yüzde 1,5 düzeyinde kalacağı yönündeydi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, üretici fiyatları nisanda yıllık yüzde 1,6, aylık ise yüzde 0,7 artış kaydetti.

Almanya'da enerji fiyatları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2, bir önceki aya göre ise yüzde 2,4 arttı.

Mineral yağ fiyatları nisanda yıllık yüzde 35,5, aylık ise yüzde 10,7 yükseldi. Akaryakıt fiyatları yıllık yüzde 34 artarken, hafif kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 57,6 yükseliş kaydetti.

Buna karşın, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana görülen yüksek baz etkisinin de katkısıyla doğal gaz dağıtım fiyatları yıllık yüzde 3,1, elektrik fiyatları yüzde 4,7 ve bölgesel ısıtma maliyetleri yüzde 0,6 geriledi.

ARA MALLARINDA METAL, TÜKETİM MALLARINDA GIDA FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Ara malı fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu yükselişte yıllık bazda yüzde 9,1 artan metal fiyatları belirleyici oldu.

Özellikle kıymetli metal fiyatları yıllık yüzde 63,6, bakır ve yarı mamul bakır ürünleri ise yüzde 20,9 değer kazandı. Kimyasal ham maddeler yüzde 3,2, gübre fiyatları yüzde 8,4 ve ahşap ürünleri yüzde 5,4 arttı.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Toptan ve perakende aşaması öncesindeki maliyetleri yansıtan ÜFE, genel enflasyonun en önemli öncü göstergeleri arasında yer alıyor.

Almanya'da tüketici enflasyonu nisanda yüzde 2,9 ile Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Orta Doğu'da savaşın başlamasıyla akaryakıt ve ısınma giderlerinde görülen maliyet artışları nedeniyle uzmanlar, önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun yüzde 3 sınırını aşabileceği uyarısında bulunuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Zayıf istihdam verileri Sterlini baskıladı: 1,34 dolara geriledi Zayıf istihdam verileri Sterlini baskıladı: 1,34 dolara geriledi 19 Mayıs 2026 12:16
Almanya’da istihdamda daralma sürüyor Almanya’da istihdamda daralma sürüyor 19 Mayıs 2026 10:52
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 19 Mayıs 2026 10:25
Tahran Borsası 80 günlük aranın ardından yeniden işleme açıldı Tahran Borsası 80 günlük aranın ardından yeniden işleme açıldı 19 Mayıs 2026 10:24
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 19 Mayıs 2026 10:08
İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi 19 Mayıs 2026 09:44
Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü 19 Mayıs 2026 09:12
ABD’den Hindistan’a silah satışına onay ABD'den Hindistan'a silah satışına onay 19 Mayıs 2026 08:43
Strategy’den 2 milyar dolarlık Bitcoin hamlesi: Hisse satışıyla 24 bin 869 BTC topladı Strategy’den 2 milyar dolarlık Bitcoin hamlesi: Hisse satışıyla 24 bin 869 BTC topladı 18 Mayıs 2026 16:18
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 18 Mayıs 2026 16:11
Commerzbank, UniCredit’in satın alma teklifini reddetti Commerzbank, UniCredit’in satın alma teklifini reddetti 18 Mayıs 2026 16:08
IMF’den İngiltere ekonomisi için büyüme tahmini IMF'den İngiltere ekonomisi için büyüme tahmini 18 Mayıs 2026 15:03
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.047,5500 Değişim 151,32 Son veri saati:
Düşük 13918,76 Yüksek 14070,08
Açılış
45,6007 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 45,5737 Yüksek 45,6043
Açılış
52,9103 Değişim 0,1323 Son veri saati:
Düşük 52,8624 Yüksek 52,9947
Açılış
6.573,3910 Değişim 82,492 Son veri saati:
Düşük 6527,696 Yüksek 6610,188
Açılış
110,6505 Değişim 3,5956 Son veri saati:
Düşük 107,2306 Yüksek 110,8262
Açılış
BİST En Aktif Hisseler