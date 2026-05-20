Rusya, Çin ile enerjide "önemli bir şey" üzerinde anlaştı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de yapılan görüşmelerde enerji projelerinin ele alındığını belirterek “çok önemli bir şey üzerinde anlaştık” ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 13:09

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, görüşmenin ardından Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Çin'in Ukrayna ve İran dahil birçok uluslararası gelişmeye ilgi gösterdiğini belirtti. Çin'in küresel meselelerde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Uşakov, enerji projelerinin görüşmenin ana başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ANLAŞMAYA VARILDI"

Uşakov, Putin ile Şi'nin umut vadeden enerji projelerini değerlendirdiğini ve farklı alanlardaki projelerin de ele alındığını aktararak, "çok önemli bir şey üzerinde de anlaştık" dedi. Ancak anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

SİBİRYA'NIN GÜCÜ 2'DE TEMEL UZLAŞI

Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Moskova ile Pekin'in "Sibirya'nın Gücü 2" doğal gaz boru hattı projesinin temel parametreleri konusunda genel bir anlayışa ulaştığını bildirdi.

Peskov, görüşmelerde güzergâh ve inşa süreci dahil olmak üzere ana çerçevenin ele alındığını, ancak bazı teknik detayların netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

TAKVİM NETLEŞMEDİ AMA "BÜYÜK BİR BAŞARI"

Peskov, projenin uygulama takvimine dair henüz kesin bir tarih bulunmadığını ifade ederek bunun ticari bir konu olduğunu belirtti. Buna rağmen gelinen noktayı "oldukça büyük bir başarı" olarak değerlendirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

