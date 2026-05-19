Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, dünya genelinde yükselen tahvil faizlerinin şirket değerlemelerini sorgulatması ve Japonya'da açıklanan makroekonomik verilerle karışık seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2026 10:08

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları bir süreliğine ertelediğini duyurmasına karşın, Orta Doğu'daki gündemin hızlı değişmesi yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına yol açıyor.

Bölgedeki gerilimlerin henüz tam olarak giderilmemesi nedeniyle yüksek seyrini koruyan petrol fiyatları, küresel ölçekte enflasyonist baskıların güçlenerek devam edebileceğine işaret ederken, dünya genelinde tahvil faizlerinde görülen yukarı yönlü hareketler pay piyasalarında fiyatlamaları zorluyor.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,77'ye çıkarak Haziran 1997'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan Japonya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde iç talep ve ihracattaki canlanmanın etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdü.

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 genişledi. Analistler, bir önceki çeyrekte yüzde 0,8 olarak revize edilen büyümenin ardından bu çeyrekte yüzde 1,7'lik bir artış öngörüyordu.

Ekonomi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 büyüme kaydetti. İlk çeyrekte görülen büyümede, ekonomik üretimin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim harcamalarındaki güçlü seyir belirleyici oldu. Özel tüketim, giyim ve dışarıda yemek harcamalarının öncülüğünde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı.

Otomotiv ve makine ihracatı büyümeye 0,3 yüzde puanlık katkı sağladı. Kurumsal yatırımlar ve sermaye harcamaları da bu dönemde yüzde 0,3 arttı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3 azalışla 7.271 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla 60.740 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artışla 4.169 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 25.807 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 değer kazancıyla 75.627 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

