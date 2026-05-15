ABD’de sanayi üretimi son 14 ayın zirvesinde

ABD'de fabrikalar, madencilik faaliyetleri ve kamu hizmetlerini kapsayan toplam sanayi üretimi Nisan ayında yüzde 0,7 arttı. Böylece Mart ayında revize edilen yüzde 0,3'lük düşüşün ardından yeniden güçlü bir toparlanma görüldü.

İMALAT SEKTÖRÜ BÜYÜMEYİ SÜRÜKLEDİ

Sanayi üretimindeki yükselişte en büyük katkıyı imalat sektörü verdi. Toplam sanayinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturan fabrika üretimi Nisan ayında yüzde 0,6 artış gösterdi.

Üretimdeki bu ivme, ABD ekonomisindeki talep gücünün devam ettiğine işaret etti.

MADENCİLİK TARAFINDA GERİLEME YAŞANDI

Enerji üretimini de kapsayan madencilik sektöründe ise sınırlı düşüş görüldü.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz ile küresel arz tarafındaki kısıtlamaların, madencilik üretimi üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI GÜÇ KAZANIYOR

Veriler, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in "ABD ekonomisi olağanüstü direnç gösteriyor" değerlendirmesini destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Üretim ve iç talepteki güçlü görünümün sürmesi, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun yüzde 4 seviyesine yakın kalmasına neden oluyor. Bu durumun, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini 2026 sonuna erteleme yaklaşımını desteklediği değerlendiriliyor.

VERİMLİLİK ARTIŞI VURGUSU

Morgan Stanley'nin dikkat çektiği "verimlilik artışı" temasının da imalat sanayisindeki toparlanmanın temel unsurlarından biri olabileceği ifade edildi.