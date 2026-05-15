CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD’de sanayi üretimi son 14 ayın zirvesinde

ABD’de sanayi üretimi son 14 ayın zirvesinde

ABD ekonomisinde sanayi üretimi Nisan ayında güçlü bir performans sergileyerek son 14 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Açıklanan veriler, üretim tarafındaki canlılığın sürdüğünü ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 16:35

ABD'de fabrikalar, madencilik faaliyetleri ve kamu hizmetlerini kapsayan toplam sanayi üretimi Nisan ayında yüzde 0,7 arttı. Böylece Mart ayında revize edilen yüzde 0,3'lük düşüşün ardından yeniden güçlü bir toparlanma görüldü.

İMALAT SEKTÖRÜ BÜYÜMEYİ SÜRÜKLEDİ

Sanayi üretimindeki yükselişte en büyük katkıyı imalat sektörü verdi. Toplam sanayinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturan fabrika üretimi Nisan ayında yüzde 0,6 artış gösterdi.

Üretimdeki bu ivme, ABD ekonomisindeki talep gücünün devam ettiğine işaret etti.

MADENCİLİK TARAFINDA GERİLEME YAŞANDI

Enerji üretimini de kapsayan madencilik sektöründe ise sınırlı düşüş görüldü.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz ile küresel arz tarafındaki kısıtlamaların, madencilik üretimi üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI GÜÇ KAZANIYOR

Veriler, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in "ABD ekonomisi olağanüstü direnç gösteriyor" değerlendirmesini destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Üretim ve iç talepteki güçlü görünümün sürmesi, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun yüzde 4 seviyesine yakın kalmasına neden oluyor. Bu durumun, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini 2026 sonuna erteleme yaklaşımını desteklediği değerlendiriliyor.

VERİMLİLİK ARTIŞI VURGUSU

Morgan Stanley'nin dikkat çektiği "verimlilik artışı" temasının da imalat sanayisindeki toparlanmanın temel unsurlarından biri olabileceği ifade edildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor 15 Mayıs 2026 09:15
Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı 15 Mayıs 2026 09:10
Bir kilo altın kaç TL oldu? Bir kilo altın kaç TL oldu? 14 Mayıs 2026 16:40
ABD’de perakende satışlar Nisanda da arttı ABD'de perakende satışlar Nisanda da arttı 14 Mayıs 2026 16:34
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde 14 Mayıs 2026 16:07
Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı 14 Mayıs 2026 14:42
ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: “Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması” 14 Mayıs 2026 14:09
ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı 14 Mayıs 2026 11:41
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Mayıs 2026 10:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 10:01
Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... 14 Mayıs 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 09:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.344,2800 Değişim 211,46 Son veri saati:
Düşük 14326,97 Yüksek 14538,43
Açılış
45,5474 Değişim 0,1162 Son veri saati:
Düşük 45,4346 Yüksek 45,5508
Açılış
53,0525 Değişim 0,2469 Son veri saati:
Düşük 53,0056 Yüksek 53,2525
Açılış
6.664,3560 Değişim 191,697 Son veri saati:
Düşük 6636,731 Yüksek 6828,428
Açılış
112,9094 Değişim 10,8403 Son veri saati:
Düşük 111,9729 Yüksek 122,8132
Açılış
BİST En Aktif Hisseler