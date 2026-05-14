ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı

ABC News'ün Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, beklenmedik bütçe sıkıntısıyla mücadele ediyor.

Yetkili, ordunun yurt içi ve dışındaki faaliyet alanını önemli ölçüde genişletmesi nedeniyle yaklaşık 4 ila 6 milyar dolarlık bütçe açığının ortaya çıktığını belirtti.

Bu nedenle ordunun, özellikle eğitim faaliyetleri başta olmak üzere maliyetleri düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

Başka bir yetkili, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve ülkesinin güney sınırında güvenliği arttırma çabalarının bütçeyi zorladığını dile getirdi.

Mali yılın 30 Eylül'de sona ermesine aylar kala yaşanan bütçe sıkıntısının, sıkı harcama denetimini de beraberinde getirdiği bildirildi.