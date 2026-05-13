CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi IEA: Küresel petrol arzı savaşın etkisiyle günlük 1,8 milyon varil geriledi

IEA: Küresel petrol arzı savaşın etkisiyle günlük 1,8 milyon varil geriledi

Küresel petrol arzı, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle nisanda önceki aya göre günlük 1 milyon 800 bin varil azaldı.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 14:12

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre, petrol arzı geçen ay Orta Doğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle düştü.

Küresel petrol arzı nisanda günlük 1 milyon 800 bin varil azalarak 95,1 milyon varile gerilerken, savaşın başlangıcından bu yana toplam arz kaybı günlük 12,8 milyon varile ulaştı.

Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük üretimi 1,9 milyon varil azalarak 40 milyon 100 bin varile geriledi. Böylece grubun üretimi savaş öncesi seviyelerin günlük 11,9 milyon varil altında kalırken, OPEC'in üretimi son 35 yılın en düşük düzeyine geriledi.

OPEC+ dışı ülkelerin arzı ise mart ayındaki düşük seviyelerin ardından nisanda sınırlı toparlanma göstererek günlük 90 bin varil artışla 54,9 milyon varile çıktı. Buna rağmen üretim, İran'ın Katar'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından yaşanan kayıpların etkisiyle çatışma öncesine göre günlük 820 bin varil daha düşük seviyede kaldı.

Körfez ülkelerinin toplam petrol ihracatı nisanda bir önceki aya göre günlük 1,9 milyon varil artarak 10,5 milyon varile yükseldi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan gerçekleştirdiği petrol ihracatı nisanda toplam günlük 1,3 milyon varil artarak 7,8 milyon varile çıktı.

Katar dahil Orta Doğu Körfez bölgesinin toplam petrol üretimi ise savaşın başlangıcından bu yana günlük 14,4 milyon varil azalışla yüzde 45 gerileyerek nisanda 17,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN HAZİRAN BAŞINA KADAR KAPALI KALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Raporda, Hürmüz Boğazı'nın raporun hazırlandığı dönemde fiilen kapalı olduğu ve ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğü belirtilerek, tahminler üzerinde önemli belirsizlikler bulunduğu ifade edildi.

Mevcut senaryoda boğazın haziran başına kadar kapalı kalacağının varsayıldığı aktarılan raporda, mayın temizleme çalışmalarının ardından ihracatın tamamen normale dönmesinin en az iki ila üç ay sürebileceği, Orta Doğu'daki petrol üretiminde ciddi toparlanmanın ise daha uzun zaman alabileceği değerlendirildi.

Raporda ayrıca enerji altyapısında meydana gelen hasarın mevcut tahminlere dahil edildiği, ancak etkinin gerçek boyutu ve toparlanma sürecine ilişkin daha net veriler ortaya çıktıkça öngörülerin yeniden revize edilebileceği kaydedildi.

Küresel petrol arzının mayısta günlük 530 bin varil daha azalarak 94,5 milyon varile gerileyeceği, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren ise kademeli toparlanma sürecine girileceği tahmin edildi. Küresel petrol üretiminin 2026 genelinde ise bir önceki yıla göre günlük 3,9 milyon varil düşüşle 102,2 milyon varil seviyesine ineceği öngörüldü.

KATAR'DAKİ KAYIPLAR OPEC+ DIŞI ÜRETİMİ BASKILADI

OPEC+ grubunun üretiminin, BAE'nin de dahil olduğu hesaplamaya göre, Körfez ülkelerindeki ağır üretim kayıplarının etkisiyle bu yıl günlük 4,7 milyon varil azalarak 46,4 milyon varile gerilemesi bekleniyor.

Buna karşın OPEC+ dışı üretimin ABD, Kanada, Brezilya, Guyana ve Arjantin'den oluşan "Amerika Beşlisi"ndeki artışların Katar'daki üretim kayıplarını fazlasıyla telafi etmesi sayesinde günlük 820 bin varil artışla 55,8 milyon varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin halen sınırlı seviyelerde seyretmesi nedeniyle Körfez ülkelerinden kaynaklanan toplam petrol arz kaybının şimdiden 1 milyar varili aştığı belirtilirken, günlük 14 milyon varilin üzerinde üretimin durduğu ve bunun benzeri görülmemiş bir arz şoku yarattığı ifade edildi.

Buna rağmen, piyasanın krize arz fazlası koşullarında girdiğine işaret edilen değerlendirmede, hem üreticilerin hem de tüketicilerin piyasa sinyallerine tepki vermesi sayesinde mevcut arz-talep açığının daha sınırlı seviyede kaldığı kaydedildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor 13 Mayıs 2026 09:08
Fransa’da işsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı Fransa’da işsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı 13 Mayıs 2026 09:04
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 12 Mayıs 2026 16:48
ABD’de nisan ayı enflasyonu belli oldu ABD’de nisan ayı enflasyonu belli oldu 12 Mayıs 2026 15:37
Çin, ABD’nin yaptırım kararına tepki gösterdi Çin, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi 12 Mayıs 2026 15:09
ABD ve Japonya arasında yatırım anlaşmasında hızlı ilerleme sinyali ABD ve Japonya arasında yatırım anlaşmasında "hızlı ilerleme" sinyali 12 Mayıs 2026 13:54
Rusya’dan büyüme tahminlerinde revizyon: 2026 beklentisi düştü Rusya’dan büyüme tahminlerinde revizyon: 2026 beklentisi düştü 12 Mayıs 2026 13:31
Almanya’da yatırımcı güveni beklentileri aştı Almanya'da yatırımcı güveni beklentileri aştı 12 Mayıs 2026 13:24
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 12 Mayıs 2026 13:21
ECB Üyesi Nagel’den faiz mesajı: Enflasyon riski artarsa müdahale kaçınılmaz ECB Üyesi Nagel’den faiz mesajı: Enflasyon riski artarsa müdahale kaçınılmaz 12 Mayıs 2026 13:14
Almanya’da doğal gazda arz güvenliği uyarısı Almanya'da doğal gazda arz güvenliği uyarısı 12 Mayıs 2026 13:10
Çin’den ABD ile ekonomik ve ticari iş birliği açıklaması Çin'den ABD ile ekonomik ve ticari iş birliği açıklaması 12 Mayıs 2026 12:34
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.685,2200 Değişim 240,53 Son veri saati:
Düşük 14627,3 Yüksek 14867,83
Açılış
45,4226 Değişim 0,0696 Son veri saati:
Düşük 45,349 Yüksek 45,4186
Açılış
53,2485 Değişim 0,2065 Son veri saati:
Düşük 53,1629 Yüksek 53,3694
Açılış
6.857,2250 Değişim 58,059 Son veri saati:
Düşük 6843,165 Yüksek 6901,224
Açılış
126,6844 Değişim 3,1487 Son veri saati:
Düşük 125,1212 Yüksek 128,2699
Açılış
BİST En Aktif Hisseler