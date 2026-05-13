Fransa’da işsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (Insee) açıkladığı verilere göre, 2025 yıl sonunda yüzde 7,9 olan işsizlik oranı yeni yılda yukarı yönlü hareket etti. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ise işsizliğin yüzde 7,8 seviyesine gerilemesini bekliyordu. Beklentilerin aksine yaşanan artış, ekonomideki yavaşlamanın tahmin edilenden daha güçlü hissedildiğini ortaya koydu.

İşsizlikteki yükselişin yalnızca belirli sektörlerle sınırlı kalmaması dikkat çekti. Gençlerden kıdemli çalışanlara kadar tüm yaş gruplarında işsizliğin artması, ekonomik zayıflığın ülke geneline yayıldığı şeklinde değerlendirildi. Uzmanlar, iş gücü piyasasındaki bu bozulmanın önümüzdeki dönemde tüketim ve yatırımlar üzerinde de baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Fransa ekonomisi, 2026 yılına zorlu küresel koşullar altında giriş yaptı. Nisan sonunda açıklanan veriler, ekonominin yılın ilk çeyreğinde büyüme kaydedemediğini göstermişti. Fransa Merkez Bankası'nın yayımladığı son iş dünyası anketinde ise Orta Doğu'daki savaşın ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediği ve enflasyon baskılarını artırdığı vurgulandı.

Şubat ayında yaşanan siyasi kriz ve devam eden bütçe tartışmalarının da reform süreçlerini yavaşlattığı ifade edilirken, hükümetin istihdam yaratma kapasitesinin bu süreçten olumsuz etkilendiği değerlendiriliyor.