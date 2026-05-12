Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol sevkiyatında büyük düşüş: Hürmüz krizi ihracatı vurdu

Suudi Arabistan’ın Çin’e gerçekleştirdiği ham petrol ihracatında Haziran ayında dikkat çekici bir gerileme yaşanması bekleniyor. Haziran yüklemelerinin yaklaşık 13 ila 14 milyon varil seviyesine düşeceği öngörülürken, bu rakam Mayıs ayında kaydedilen yaklaşık 20 milyon varillik sevkiyata göre ciddi bir azalmaya işaret ediyor.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 09:01

Mayıs ayında gerçekleşen ihracat hacmi de geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında kalmıştı. Piyasa kaynaklarına göre, İran'daki savaş öncesinde Suudi Arabistan normal şartlarda Çin'e aylık 40 ila 50 milyon varil arasında ham petrol gönderiyordu. Çin ise dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olarak öne çıkıyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapmayan Saudi Aramco'nun ihracatındaki düşüşte, Hürmüz Boğazı'nda savaş nedeniyle yaşanan sevkiyat sorunlarının etkili olduğu belirtiliyor. Boğazdaki aksaklıkların Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracat kapasitesini baskıladığı ifade ediliyor.

Riyad yönetimi ise kayıpları azaltmak amacıyla Kızıldeniz'de bulunan Yanbu terminali üzerinden yapılan sevkiyatları artırmaya yöneldi. Haziran ayında Çin'e gönderilecek tüm ham petrol sevkiyatlarının da Yanbu limanı üzerinden gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

