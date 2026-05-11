VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat haftaya yüzde 0,11 düşüşle 17.905,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 09:32

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,14 azalışla 17.924,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 17.955,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,11 altında 17.905,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.800 ve 17.700 puanın destek, 18.000 ve 18.100 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

