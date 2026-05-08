Almanya sanayisi daralıyor: Üretimde düşüş, savaş ve ticaret baskısı ekonomiyi zorluyor

Almanya’da sanayi üretimi, enerji ve makine-ekipman sektörlerindeki gerilemenin etkisiyle Mart ayında yüzde 0,7 oranında düştü. Böylece Alman sanayisi üst üste ikinci ay da küçülme kaydederken, bu durum hükümetin ekonomik büyüme hedefleri üzerinde baskıyı artırdı. Özellikle ABD’nin olası gümrük vergisi tehditleri, ülkenin ihracata dayalı ekonomik modelini risk altına sokuyor.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 09:49

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre sanayi üretimi, piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi. Ekonomistler aylık bazda yüzde 0,4 artış beklerken, üretim yüzde 0,7 geriledi. Bu düşüşte özellikle enerji yoğun sektörler ve makine üretimindeki zayıflama etkili oldu.

Dış ticaret tarafında ise ihracat Mart ayında yüzde 0,5 artarak sınırlı bir toparlanma gösterdi. Ancak ithalat, özellikle Çin'den gelen yüksek sevkiyatların etkisiyle yüzde 5,1 oranında güçlü bir artış kaydetti.

Öte yandan, geçtiğimiz Perşembe açıklanan fabrika siparişlerindeki artışın kalıcı bir iyileşmeye değil, savaş nedeniyle oluşan "öne çekilmiş talepten" kaynaklandığı değerlendiriliyor.

MERZ'İN BÜYÜME PLANI ZORLANIYOR

2026'yı ekonomik büyüme ve yatırım yılına dönüştürmeyi hedefleyen Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Alman hükümeti, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı ekonomik baskılarla karşı karşıya. Bu gelişmelerin ardından hükümet, 2026 büyüme beklentisini yüzde 0,5 seviyesine çekti.

Ekonomi Bakanlığı, bölgedeki savaşın yalnızca enerji fiyatlarını artırmakla kalmadığını, aynı zamanda kritik ara mal tedarikinde ciddi aksamalara yol açtığını da doğruladı.

Alman sanayisi açısından en büyük risklerden biri ise Atlantik'in diğer yakasından geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa menşeli otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirme tehdidi, zaten zayıflayan Alman otomotiv ihracatı üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir.

ABD'nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, ticaret anlaşmasında hızlı ilerleme sağlanamaması halinde bu vergilerin "çok kısa süre içinde" yürürlüğe girebileceği uyarısında bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

