Anasayfa Finans Ekonomi Norveç Merkez Bankası’ndan 2023’ten bu yana ilk faiz artışı: Oran yüzde 4,25’e yükseltildi

Norveç Merkez Bankası, yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sürpriz bir kararla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25 seviyesine çıkardı. Böylece banka, 2023 yılından bu yana ilk kez sıkılaştırma adımı atmış oldu.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 11:40

Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache öncülüğündeki para politikası komitesi, enflasyonun hâlen çok yüksek olduğunu ve yakın dönemde de yüksek kalmasının beklendiğini vurguladı. Açıklamada, enflasyonu makul bir süre içinde hedef seviyeye indirmek için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Bu hamleyle Norges Bank, gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları arasında daha "şahin" bir tutum sergileyen kurumlar arasında yer aldı. Euro Bölgesi ve İngiltere merkez bankaları ise yeni adımlar için Haziran ayını beklemeyi tercih etmişti.

İskandinav ülkelerinde düşük işsizlik ve yüksek ücret maliyetleri nedeniyle çekirdek enflasyonun yüzde 3'ün üzerine çıktığı belirtilirken, yatırımcıların Mayıs ayında faiz artışı beklentilerini yükselttiği aktarıldı. Buna rağmen yapılan bu sürpriz artış, Norges Bank'ın yüzde 2 enflasyon hedefini uzun süredir tutturamamasının ardından güvenilirliğini güçlendirme kararlılığını ortaya koydu.

Öte yandan İsveç Merkez Bankası ise aynı gün politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde sabit tutarak "bekle-gör" yaklaşımını sürdürdü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

