SpaceX’ten 119 milyar dolarlık dev çip yatırımı: Texas’ta 2 nanometre üretim tesisi kuruluyor

İlk aşamada yaklaşık 55 milyar dolar büyüklüğünde tasarlanan projenin, ilerleyen etaplarla birlikte toplamda 119 milyar dolarlık bir yatırıma ulaşabileceği ifade ediliyor.

Elon Musk'ın Mart ayında tanıttığı "Terafab" konsepti, yapay zeka, robotik ve uzay teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu yüksek işlem gücünü sağlamak amacıyla geliştirilen stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Planlanan tesisin yıllık 1 teravat seviyesinde işlem kapasitesini desteklemesi hedeflenirken, burada sektörün en ileri üretim teknolojilerinden biri olan 2 nanometre çiplerin üretileceği belirtiliyor.

Projede Tesla ile SpaceX'in birlikte hareket etmesi bekleniyor. Musk, mevcut yarı iletken sektörünün kendi vizyonları açısından yetersiz kaldığını savunarak, "Ya Terafab'ı inşa ederiz ya da çip üretemeyiz" sözleriyle bu yatırımın önemini vurguladı.

Bu girişimin, küresel yarı iletken pazarının önde gelen oyuncularına doğrudan rakip olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca üretim ekipmanları için Applied Materials, Tokyo Electron ve Lam Research gibi sektör devleriyle temasların başladığı da gelen bilgiler arasında.

Projeye dair halka açık değerlendirme toplantısının ise 3 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.