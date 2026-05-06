BioNTech 2 bin çalışanı işten çıkarıyor! Üretim tesislerinde kapanma planı...

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, maliyetleri azaltmak ve kapasite fazlasını düşürmek amacıyla dünya genelinde 1860 çalışanıyla yollarını ayıracağını ve bazı üretim tesislerini kapatacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 09:23

BioNTech, 2025'in ilk çeyreğinde 531,9 milyon euro net zarar açıklarken, gelirleri ise yüzde 35 düşüşle 118,1 milyon euroya geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 182,8 milyon euro seviyesindeydi.

Yeniden yapılanma süreci kapsamında Almanya'daki Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen tesislerinin 2027 sonuna kadar kapatılması, Singapur tesisinin ise gelecek yılın ilk çeyreğinde faaliyetlerine son vermesi planlanıyor.

BioNTech, Mainz merkezinin yanı sıra Berlin ve Münih ofisleriyle faaliyetlerine devam edecek. Şirket, dönüşüm sürecinden yıllık yaklaşık 500 milyon euro tasarruf etmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 2 bin kişiyi kapsayan işten çıkarmaların şirketin toplam iş gücünün yüzde 22'sine denk geldiği belirtiliyor. Etkilenen tesisler için satış seçeneklerinin de değerlendirildiği açıklandı.

Öte yandan Almanya'da sendikalar, kararın devlet desteği alan bir şirket tarafından alınmasını eleştirerek, üretim kapasitesinin kâr odaklı şekilde azaltıldığı yönünde tepki gösterdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

