Avrupa Birliği’nden ABD’nin restine sert yanıt

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel'de yaptığı açıklamada benzer tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını belirterek, önceliklerinin AB ile ABD arasında var olan ticaret anlaşmasını hayata geçirmek olduğunu ifade etti. Olası karşı hamlelere ilişkin ayrıntı paylaşmayan Regnier, "Tüm seçenekler masada dediğimizde, gerçekten bütün seçenekler masadadır" sözleriyle net bir mesaj verdi. Bununla birlikte, AB'nin gerilimi artırma niyetinde olmadığı vurgulandı.

KRİTİK TEMAS 5 MAYIS'TA PARİS'TE

Süreç çerçevesinde Maros Sefcovic'in ABD ile temaslarını sürdürdüğü, 5 Mayıs'ta Paris'te ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geleceği bildirildi.

TRUMP'TAN YÜZDE 25 PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin ticaret anlaşmasına uymadığını öne sürerek otomobil ve kamyonlara yönelik gümrük vergisini yüzde 25'e çıkarma planını açıklamıştı.

TURNBERRY ANLAŞMASI HENÜZ TAMAMLANMADI

AB ile ABD arasında Temmuz 2025'te İskoçya'daki Turnberry'de varılan anlaşmaya göre, AB tarafı ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamamayı kabul ederken, ABD ise AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife getirmişti. Ancak söz konusu anlaşmanın AB tarafındaki onay süreci halen sonuçlanmış değil.