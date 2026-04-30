ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, 25 Nisan ile biten haftada 189 bine gerileyerek 1969’dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 16:00

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2026 16:04

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı 25 Nisan haftasında 26 bin kişi azalarak 189 bine düştü. Açıklanan veriler, istihdam piyasasının güçlü görünümünü koruduğuna işaret etti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ekonomistler, başvuruların 212 bin seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu. Ancak açıklanan veri bu tahminlerin belirgin şekilde altında kaldı.

1969'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Kaydedilen 189 binlik başvuru sayısı, 1969 yılından bu yana görülen en düşük seviye olarak öne çıktı.

DEVAM EDEN BAŞVURULARDA DA DÜŞÜŞ

İşsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısını gösteren "devam eden başvurular" da gerileme kaydetti. Bu kalemde başvurular bir önceki hafta 1,79 milyona düşerek son iki yılın en düşük seviyesine indi.

İŞTEN ÇIKARMALARA RAĞMEN DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Meta Platforms Inc. ve Nike Inc. gibi büyük şirketlerin işten çıkarma planlarını açıklamasına rağmen başvurulardaki düşüş, bu kararların henüz işsizlik verilerine belirgin şekilde yansımadığını ortaya koydu.

Powell’dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim Powell'dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim 30 Nisan 2026 09:12
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 30 Nisan 2026 09:09
Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor 30 Nisan 2026 09:08
Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! 30 Nisan 2026 09:05
Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor 30 Nisan 2026 08:32
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 29 Nisan 2026 16:36
ABD’de konut başlangıçları zirvede! ABD’de konut başlangıçları zirvede! 29 Nisan 2026 16:29
Avrupa Parlamentosu’ndan talep: İsrail’le tüm ticaret yasaklanmalı Avrupa Parlamentosu'ndan talep: "İsrail'le tüm ticaret yasaklanmalı" 29 Nisan 2026 16:22
ABD’de mal ticareti açığı martta arttı ABD'de mal ticareti açığı martta arttı 29 Nisan 2026 16:17
ABD’de dayanıklı mal siparişleri martta arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta arttı 29 Nisan 2026 15:51
Avrupa’da akaryakıt alarmı: Hürmüz Boğazı krizi fiyatları yükseltti, jet yakıtı kıtlığı uyarısı geldi Avrupa’da akaryakıt alarmı: Hürmüz Boğazı krizi fiyatları yükseltti, jet yakıtı kıtlığı uyarısı geldi 29 Nisan 2026 15:44
Almanya’da enflasyonda beklenmeyen sonuç: Beklentilerin altında kaldı Almanya’da enflasyonda beklenmeyen sonuç: Beklentilerin altında kaldı 29 Nisan 2026 15:36
