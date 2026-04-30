ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı 25 Nisan haftasında 26 bin kişi azalarak 189 bine düştü. Açıklanan veriler, istihdam piyasasının güçlü görünümünü koruduğuna işaret etti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ekonomistler, başvuruların 212 bin seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu. Ancak açıklanan veri bu tahminlerin belirgin şekilde altında kaldı.

1969'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Kaydedilen 189 binlik başvuru sayısı, 1969 yılından bu yana görülen en düşük seviye olarak öne çıktı.

DEVAM EDEN BAŞVURULARDA DA DÜŞÜŞ

İşsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısını gösteren "devam eden başvurular" da gerileme kaydetti. Bu kalemde başvurular bir önceki hafta 1,79 milyona düşerek son iki yılın en düşük seviyesine indi.

İŞTEN ÇIKARMALARA RAĞMEN DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Meta Platforms Inc. ve Nike Inc. gibi büyük şirketlerin işten çıkarma planlarını açıklamasına rağmen başvurulardaki düşüş, bu kararların henüz işsizlik verilerine belirgin şekilde yansımadığını ortaya koydu.