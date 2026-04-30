Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor

Çin’de fabrika faaliyetleri Nisan ayında tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ancak yeni siparişlerde görülen yavaşlama nedeniyle büyüme hızı bir önceki aya kıyasla geriledi. Mart ayında ise yılın en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 08:32

Açıklanan resmî imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,3 seviyesinde gerçekleşerek ekonomistlerin 50,1'lik beklentisini aştı.

Buna karşılık imalat dışı PMI, Mart ayındaki 50,1 seviyesinden 49,4'e düşerek daralma bölgesine geçti. Bu gerilemede özellikle hizmetler ve inşaat sektörlerindeki zayıflama etkili oldu.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler büyümeye, 50'nin altındaki seviyeler ise daralmaya işaret ediyor.

Bileşik PMI da Mart'taki 50,5 seviyesinden 50,1'e geriledi.

Guotai Junan International Holdings Baş Ekonomisti Hao Zhou, sanayi sektörünün görece güçlü kaldığını ancak hizmetler ve iç talepte zayıflık görüldüğünü ifade etti. Zhou'ya göre bu durum, iç talebin ekonomi politikalarında öncelikli başlık olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Yeni siparişlerdeki ivme kaybına rağmen üretim ve siparişlerin hâlâ büyüme sınırının üzerinde kalması önemli bir destek unsuru olarak değerlendiriliyor. Nisan ayında yeni siparişler alt endeksi 51,6'dan 50,6'ya geriledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

