CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü

Asya Kalkınma Bankası, gelişmekte olan Asya ve Pasifik ekonomilerine ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yılı için büyüme tahminini yüzde 5,1’den yüzde 4,7’ye indirirken, enflasyon beklentilerinde ise artış öngördü.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 14:09

ADB, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yükseltmeye devam ettiğini, bunun da finansal koşulları sıkılaştırarak bölge ekonomilerinde büyümeyi baskıladığını belirtti. Kurum Başkanı Masato Kanda, yapılan revizyonun büyümede belirgin bir yavaşlamaya ve enflasyonda güçlü bir yükselişe işaret ettiğini ifade etti. Kanda ayrıca, mevcut gelişmelerin geçici değil, küresel enerji ve ticaret sisteminde kalıcı etkiler yarattığını vurguladı.

Güncellenen tahminlere göre bölge ekonomisinin 2027 yılı büyüme beklentisi de yüzde 5,1'den yüzde 4,8'e düşürüldü. Enflasyonun ise geçen yılki yüzde 3 seviyesinden 2026'da yüzde 5,2'ye yükselmesi, 2027'de ise yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyor.

ADB, çatışmaların ekonomik etkilerinin beklenenden daha uzun sürdüğüne dikkat çekti. Enerji üretimi ve taşımacılığındaki risklerin yanı sıra petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki kalıcı yükselişin, özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkelerde büyümeyi zayıflattığı ve enflasyon baskısını artırdığı ifade edildi.

Yeni projeksiyonlar, petrol fiyatlarının 2026 yılında ortalama varil başına 96 dolar seviyesinde gerçekleşeceği varsayımına dayanıyor. Bu rakam, çatışma öncesi yılın ilk aylarında görülen yaklaşık 69 dolarlık ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor. 2027 yılında ise fiyatların 80 dolar seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Banka ayrıca, jeopolitik risklerin artması halinde daha olumsuz bir senaryonun devreye girebileceğini belirtti. Bu durumda bölgesel büyümenin 2026'da yüzde 4,2'ye, 2027'de yüzde 4,0'e kadar yavaşlayabileceği; enflasyonun ise 2026'da yüzde 7,4 seviyesine kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.452,2100 Değişim 105,17 Son veri saati:
Düşük 14371,03 Yüksek 14476,2
Açılış
45,0755 Değişim 0,0302 Son veri saati:
Düşük 45,0436 Yüksek 45,0738
Açılış
52,9523 Değişim 0,1867 Son veri saati:
Düşük 52,8109 Yüksek 52,9976
Açılış
6.618,5860 Değişim 83,856 Son veri saati:
Düşük 6596,141 Yüksek 6679,997
Açılış
105,7185 Değişim 2,1121 Son veri saati:
Düşük 105,0961 Yüksek 107,2082
Açılış
BİST En Aktif Hisseler