Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü

ADB, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yükseltmeye devam ettiğini, bunun da finansal koşulları sıkılaştırarak bölge ekonomilerinde büyümeyi baskıladığını belirtti. Kurum Başkanı Masato Kanda, yapılan revizyonun büyümede belirgin bir yavaşlamaya ve enflasyonda güçlü bir yükselişe işaret ettiğini ifade etti. Kanda ayrıca, mevcut gelişmelerin geçici değil, küresel enerji ve ticaret sisteminde kalıcı etkiler yarattığını vurguladı.

Güncellenen tahminlere göre bölge ekonomisinin 2027 yılı büyüme beklentisi de yüzde 5,1'den yüzde 4,8'e düşürüldü. Enflasyonun ise geçen yılki yüzde 3 seviyesinden 2026'da yüzde 5,2'ye yükselmesi, 2027'de ise yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyor.

ADB, çatışmaların ekonomik etkilerinin beklenenden daha uzun sürdüğüne dikkat çekti. Enerji üretimi ve taşımacılığındaki risklerin yanı sıra petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki kalıcı yükselişin, özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkelerde büyümeyi zayıflattığı ve enflasyon baskısını artırdığı ifade edildi.

Yeni projeksiyonlar, petrol fiyatlarının 2026 yılında ortalama varil başına 96 dolar seviyesinde gerçekleşeceği varsayımına dayanıyor. Bu rakam, çatışma öncesi yılın ilk aylarında görülen yaklaşık 69 dolarlık ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor. 2027 yılında ise fiyatların 80 dolar seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Banka ayrıca, jeopolitik risklerin artması halinde daha olumsuz bir senaryonun devreye girebileceğini belirtti. Bu durumda bölgesel büyümenin 2026'da yüzde 4,2'ye, 2027'de yüzde 4,0'e kadar yavaşlayabileceği; enflasyonun ise 2026'da yüzde 7,4 seviyesine kadar yükselebileceği öngörülüyor.