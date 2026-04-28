Citi tahminini yükseltti: Yapay zeka pazarı 2030’a kadar 4,2 trilyon doları aşabilir!

Citigroup özellikle Anthropic gibi firmaların güçlü gelir performansının bu iyimser tabloyu desteklediğine dikkat çekti.

Citi'nin 27 Nisan tarihli analizinde, küresel yapay zekâ pazarının 2030 yılına kadar 4,2 trilyon doların üzerine çıkabileceği öngörüldü. Bu toplamın yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık bölümünün kurumsal yapay zekâ uygulamalarından gelmesi bekleniyor.

Banka daha önce toplam pazar büyüklüğünü 3,5 trilyon dolar seviyesinin üzerinde tahmin ederken, kurumsal yapay zekâ için öngörüsünü 1,2 trilyon dolar civarında tutuyordu. Yeni tahminler, özellikle iş dünyasında yapay zekâ kullanımının beklenenden daha hızlı yaygınlaştığını gösteriyor.

Bu güncelleme, yapay zekânın yalnızca tüketici odaklı uygulamalarla sınırlı kalmadığını; şirketler için verimlilik artışı, maliyet optimizasyonu ve yazılım geliştirme süreçlerinde kritik bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor.