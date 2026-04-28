CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Citi tahminini yükseltti: Yapay zeka pazarı 2030’a kadar 4,2 trilyon doları aşabilir!

Citi tahminini yükseltti: Yapay zeka pazarı 2030’a kadar 4,2 trilyon doları aşabilir!

Citigroup, şirketlerin kodlama ve otomasyon süreçlerinde yapay zekâ çözümlerini beklenenden daha hızlı benimsemesini gerekçe göstererek küresel yapay zekâ pazarına yönelik beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Citi’nin 27 Nisan tarihli analizinde, küresel yapay zekâ pazarının 2030 yılına kadar 4,2 trilyon doların üzerine çıkabileceği öngörüldü.

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 14:13

Son Güncelleme Tarihi 28 Nisan 2026 14:28

Citigroup özellikle Anthropic gibi firmaların güçlü gelir performansının bu iyimser tabloyu desteklediğine dikkat çekti.

Citi'nin 27 Nisan tarihli analizinde, küresel yapay zekâ pazarının 2030 yılına kadar 4,2 trilyon doların üzerine çıkabileceği öngörüldü. Bu toplamın yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık bölümünün kurumsal yapay zekâ uygulamalarından gelmesi bekleniyor.

Banka daha önce toplam pazar büyüklüğünü 3,5 trilyon dolar seviyesinin üzerinde tahmin ederken, kurumsal yapay zekâ için öngörüsünü 1,2 trilyon dolar civarında tutuyordu. Yeni tahminler, özellikle iş dünyasında yapay zekâ kullanımının beklenenden daha hızlı yaygınlaştığını gösteriyor.

Bu güncelleme, yapay zekânın yalnızca tüketici odaklı uygulamalarla sınırlı kalmadığını; şirketler için verimlilik artışı, maliyet optimizasyonu ve yazılım geliştirme süreçlerinde kritik bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.474,2600 Değişim 136,28 Son veri saati:
Düşük 14472,24 Yüksek 14608,52
Açılış
45,0619 Değişim 0,9047 Son veri saati:
Düşük 44,1508 Yüksek 45,0555
Açılış
52,7405 Değişim 0,1687 Son veri saati:
Düşük 52,6886 Yüksek 52,8573
Açılış
6.663,8380 Değişim 160,365 Son veri saati:
Düşük 6647,253 Yüksek 6807,618
Açılış
105,5964 Değişim 4,9760 Son veri saati:
Düşük 105,3402 Yüksek 110,3162
Açılış
BİST En Aktif Hisseler