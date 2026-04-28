Euro Bölgesi’nde bankalardan kredi freni

Avrupa Merkez Bankası’nın Nisan 2026 Banka Kredi Anketi’ne göre Euro Bölgesi’nde bankalar yılın ilk çeyreğinde şirketlere yönelik kredi koşullarını beklenenden daha sert şekilde sıkılaştırırken, kredi talebinde de özellikle belirsizlik ve yüksek faizlerin etkisiyle zayıflama görüldü.

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 13:55

Euro Bölgesi'nde faaliyet gösteren bankalar, 2026'nın ilk çeyreğinde şirketlerin krediye erişimini önceki beklentilerin ötesinde zorlaştırdı. Avrupa Merkez Bankası'nın 161 finans kuruluşunun katılımıyla hazırladığı Banka Kredi Anketi (BLS), kredi standartlarındaki sıkılaşmanın son dönemin en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koydu. Bu sertleşmenin arkasında ekonomik görünüme ilişkin artan risk algısı ve bankaların düşük risk iştahı öne çıktı.

SEKTÖREL BAZDA DAHA SEÇİCİ YAKLAŞIM

Özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile Orta Doğu ile ticari bağlantısı bulunan firmalar, krediye erişimde daha seçici bir yaklaşımla karşılaştı. Buna paralel olarak şirketlerin kredi talebinde de hafif bir gerileme yaşandı. Yatırım kararlarının yüksek belirsizlik nedeniyle ertelendiği, buna karşılık enerji fiyatlarındaki artışın bazı firmaları işletme sermayesi ve likidite ihtiyacı için krediye yönelttiği belirtildi.

HANE HALKINDA KARMAŞIK TABLO

Hane halkı tarafında ise daha dengeli bir görünüm dikkat çekti. Konut kredisi talebi büyük ölçüde sabit kalırken, tüketici kredilerinde ise zayıflayan güven ve yüksek faiz oranları nedeniyle belirgin bir düşüş kaydedildi.

İKİNCİ ÇEYREKTE DAHA SIKI KOŞULLAR BEKLENTİSİ

Bankaların ikinci çeyrek beklentileri ise sıkılaşmanın daha geniş tabana yayılacağı yönünde. Jeopolitik risklerin, özellikle Orta Doğu merkezli gelişmelerin enerji fiyatları ve fonlama maliyetleri üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle kredi koşullarının daha da zorlaşabileceği öngörülüyor. Bu durumun hem tüketici hem de konut kredisi talebini aşağı yönlü etkilemesi bekleniyor.

AMB'NİN FAİZ KARARI YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan anket sonuçları, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Piyasalarda, AMB'nin yaklaşan toplantısında faizleri sabit tutacağı beklentisi öne çıkarken, yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyon ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yeni bir faiz artışı ihtimali de gündemde yer alıyor.

ANKET DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Bankaların kredi koşullarına ilişkin bu değerlendirmeleri içeren BLS anketi yılda dört kez yapılırken, son çalışma 19 Mart–7 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

