ABD’de düşük maliyetli havayollarından 2,5 milyar dolarlık kurtarma paketi talebi

ABD’de düşük maliyetli havayolu şirketleri, artan jet yakıtı maliyetleri ve sektördeki belirsizlik nedeniyle Beyaz Saray’dan 2,5 milyar dolarlık bir destek paketi talep ediyor. Plan kapsamında, şirketlerin bu yardım karşılığında dönüştürülebilir hisse yapısı sunması öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 10:57

Frontier Airlines Holdings ve Avelo gibi şirketlerin yer aldığı grup, yakıt giderlerindeki yükselişin etkisini dikkate alarak finansman ihtiyacını hesapladı. Yapılan projeksiyonlarda jet yakıtı fiyatlarının 2026 yılı boyunca galon başına 4 doların üzerinde kalacağı varsayıldı.

Avelo yetkilileri, konuya ilişkin doğrudan bir yorum yapmazken, yoğun rekabetin olduğu sağlıklı bir havayolu sektörünün ABD ekonomisi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Spirit Airlines için olası bir hükümet müdahalesi veya satın alma seçeneğini gündeme getirmesi, sektörle ilgili tartışmaları daha da artırdı. Trump, şirketin "neredeyse borçsuz" şekilde devralınabileceğini ve değerli varlıklara sahip olduğunu ifade etmişti.

Jeopolitik gerilimler, özellikle İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler nedeniyle yükselen yakıt fiyatları, havayolu sektöründeki baskıyı artırıyor. Bu durum, güçlü talep beklentilerine rağmen sektörün önemli bir finansal sıkışıklıkla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

Dünya genelinde jet yakıtı maliyetlerinin iki katına çıkması, havayolu şirketlerinin operasyonel planlarını zorlaştırırken, ABD'de büyük havayollarının olası birleşme ve satın alma stratejilerini de gündeme taşıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı 25 Nisan 2026 10:33
Herkes günde en az 1 kere tıklıyor... Google yapay zekaya milyarlar yatıracak Herkes günde en az 1 kere tıklıyor... Google yapay zekaya milyarlar yatıracak 25 Nisan 2026 08:52
Yakıt krizi gündemde: ABD’de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor Yakıt krizi gündemde: ABD'de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor 24 Nisan 2026 15:07
İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! 24 Nisan 2026 14:22
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi 24 Nisan 2026 13:45
Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek 24 Nisan 2026 13:43
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Nisan 2026 13:37
Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor 24 Nisan 2026 13:32
UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek 24 Nisan 2026 13:25
Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor 24 Nisan 2026 11:35
Asya borsaları karışık: Yatırımcılar tedirgin! Asya borsaları karışık: Yatırımcılar tedirgin! 24 Nisan 2026 10:16
Borsa güne yatay seyirde başladı Borsa güne yatay seyirde başladı 24 Nisan 2026 10:04
