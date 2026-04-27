ABD’de düşük maliyetli havayollarından 2,5 milyar dolarlık kurtarma paketi talebi

Frontier Airlines Holdings ve Avelo gibi şirketlerin yer aldığı grup, yakıt giderlerindeki yükselişin etkisini dikkate alarak finansman ihtiyacını hesapladı. Yapılan projeksiyonlarda jet yakıtı fiyatlarının 2026 yılı boyunca galon başına 4 doların üzerinde kalacağı varsayıldı.

Avelo yetkilileri, konuya ilişkin doğrudan bir yorum yapmazken, yoğun rekabetin olduğu sağlıklı bir havayolu sektörünün ABD ekonomisi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Spirit Airlines için olası bir hükümet müdahalesi veya satın alma seçeneğini gündeme getirmesi, sektörle ilgili tartışmaları daha da artırdı. Trump, şirketin "neredeyse borçsuz" şekilde devralınabileceğini ve değerli varlıklara sahip olduğunu ifade etmişti.

Jeopolitik gerilimler, özellikle İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler nedeniyle yükselen yakıt fiyatları, havayolu sektöründeki baskıyı artırıyor. Bu durum, güçlü talep beklentilerine rağmen sektörün önemli bir finansal sıkışıklıkla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

Dünya genelinde jet yakıtı maliyetlerinin iki katına çıkması, havayolu şirketlerinin operasyonel planlarını zorlaştırırken, ABD'de büyük havayollarının olası birleşme ve satın alma stratejilerini de gündeme taşıyor.