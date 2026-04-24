Anasayfa Finans Ekonomi Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor

Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor

Japonya hükümeti, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılıp açılmayacağına dair süren belirsizlik nedeniyle 1 Mayıs’tan itibaren stratejik rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya sunacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 13:32

Kyodo'nun, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, hükümet bu adımla toplam 5,8 milyon kilolitre, yaklaşık 3,4 milyar dolar değerinde petrolü piyasaya sürecek. Böylece ülkenin enerji arz güvenliğini korumaya yönelik yeni bir önlem hayata geçirilmiş olacak.

Japonya, Orta Doğu'daki tansiyonun yükselmesi nedeniyle mart ayında da rezervlerinden 50 günlük petrol arz etmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ VE ABD–İRAN GERİLİMİ

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği ortak saldırıların ardından küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatmıştı. Bu gelişme küresel petrol piyasalarını sarsmış, fiyatlar savaş öncesine göre %65'e varan artış göstermişti.

8 Nisan'da ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerden sonuç alınamayınca, ABD Başkanı Donald Trump 13 Nisan'da İran'a yönelik deniz ablukası kararı açıklamıştı. ABD güçleri, Boğaza giriş yapan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran ise 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanmasının ardından, İran donanmasıyla koordinasyon şartıyla ticari gemilerin geçişine izin vereceğini duyurdu. Ancak Washington'un deniz ablukasını sürdüreceğini ilan etmesinin ardından Tahran, Boğaz'dan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdi.

Gerilimin yükseldiği bu süreçte ABD, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere el koyarken; İran da misilleme olarak Hürmüz Boğazı yakınlarında aralarında İsrail bağlantılı bir geminin de bulunduğu bazı ticari gemileri durdurarak kontrol altına aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

