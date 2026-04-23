İngiliz basınından dikkat çeken analiz: Çin yuanı doların yerini alabilir mi?

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yuanı küresel ölçekte güçlü bir finansal aktör haline getirme hedefi yeniden gündemde. The Economist tarafından yayımlanan analiz, ABD'nin özellikle Orta Doğu'daki politikalarının, istemeden de olsa bu süreci hızlandırabileceğine işaret ediyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YUAN'A ALAN AÇIYOR

Analize göre Washington'un dış politikadaki hamleleri ve bölgesel gerilimler, dolar sistemine yönelik güveni zaman zaman zayıflatıyor. Bu durum, Çin'in para birimini uluslararası alanda daha görünür kılması için fırsat yaratıyor. Pekin yönetimi, oluşan bu boşluğu stratejik bir avantaja dönüştürmeye çalışıyor.

EN BÜYÜK ENGEL: KAPALI FİNANSAL SİSTEM

Buna karşın Çin'in sıkı sermaye kontrolleri ve kapalı finansal yapısı, yuanın küresel rezerv para olmasının önündeki en önemli engeller arasında gösteriliyor. Bu sınırlamalar, uluslararası yatırımcıların para birimine olan güvenini tam anlamıyla artırmasını zorlaştırıyor.

ÇİN'İN STRATEJİK HEDEFİ: FİNANSAL GÜÇ OLMAK

Xi Jinping liderliğindeki Çin, yalnızca üretim gücüyle değil, aynı zamanda finansal sistemde de belirleyici bir aktör olmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda yuanın uluslararası ticarette ve merkez bankası rezervlerinde daha fazla yer bulması kritik bir adım olarak görülüyor. Dolara bağımlılığın azaltılması ise Pekin için stratejik bir öncelik.

ABD POLİTİKALARI ALTERNATİF ARAYIŞINI TETİKLİYOR

Analizde, ABD'nin doları yaptırım aracı olarak kullanmasının (özellikle Rusya örneğinde olduğu gibi) diğer ülkeleri alternatif para birimlerine yönlendirdiği vurgulanıyor. Bu durum, yuanın küresel finans sisteminde daha fazla kabul görmesine zemin hazırlıyor.

ENERJİ TİCARETİ VE "YUANLAŞMA" SÜRECİ

Çin'in enerji ticaretinde yuan kullanımını artırma çabaları da dikkat çekiyor. Özellikle Körfez ülkeleri ve Rusya ile yapılan işlemlerde yuanın daha fazla tercih edilmesi, para biriminin uluslararası rolünü güçlendiriyor. Küresel kriz dönemlerinde Çin piyasalarının görece istikrarlı kalması da yatırımcıların yuanı alternatif bir liman olarak değerlendirmesine katkı sağlıyor.