JPMorgan’dan USD/JPY tahmini: Yıl sonu 164 hedefi korunuyor

Banka değerlendirmesinde, Japonya'nın enerji ithalatına yüksek bağımlılığı nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin dış ticaret açığını genişletebileceği ve bunun da Japon yeni üzerinde satış baskısı oluşturabileceği ifade edildi. Ayrıca artan enerji fiyatlarının küresel enflasyon risklerini yükselterek diğer merkez bankalarını daha sıkı para politikasına yönlendirdiği, buna karşın Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı konusunda daha sınırlı bir alanı olduğu vurgulandı.

JPMorgan, enerji kaynaklı maliyet enflasyonunun BOJ açısından tercih edilmeyen bir senaryo olduğuna dikkat çekerek, Japon politika yapıcılarının daha çok ücret artışlarının desteklediği talep kaynaklı enflasyonu öncelikli gördüğünü de kaydetti.