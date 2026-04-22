JPMorgan'dan USD/JPY tahmini: Yıl sonu 164 hedefi korunuyor

JPMorgan, Japon yeni (JPY) için orta vadede negatif görünümünü sürdürdüğünü açıkladı ve yıl sonu USD/JPY hedefini 164 seviyesinde sabit bıraktı. Kurum, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışın, yen üzerinde aşağı yönlü baskıyı güçlendirebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 10:35

Banka değerlendirmesinde, Japonya'nın enerji ithalatına yüksek bağımlılığı nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin dış ticaret açığını genişletebileceği ve bunun da Japon yeni üzerinde satış baskısı oluşturabileceği ifade edildi. Ayrıca artan enerji fiyatlarının küresel enflasyon risklerini yükselterek diğer merkez bankalarını daha sıkı para politikasına yönlendirdiği, buna karşın Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı konusunda daha sınırlı bir alanı olduğu vurgulandı.

JPMorgan, enerji kaynaklı maliyet enflasyonunun BOJ açısından tercih edilmeyen bir senaryo olduğuna dikkat çekerek, Japon politika yapıcılarının daha çok ücret artışlarının desteklediği talep kaynaklı enflasyonu öncelikli gördüğünü de kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
Palm ve soya yağı arasındaki fiyat makası 2,5 yılın zirvesine çıktı! Palm ve soya yağı arasındaki fiyat makası 2,5 yılın zirvesine çıktı! 21 Nisan 2026 11:49
AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi 21 Nisan 2026 11:37
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:48
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:30
İran: ABD’nin ticari gemimizi alıkoyması terörist bir eylemdir İran: ABD'nin ticari gemimizi alıkoyması "terörist" bir eylemdir 21 Nisan 2026 10:26
Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor 21 Nisan 2026 10:07
Çin’de genç işsizlik oranı martta yüzde 16,9 oldu Çin'de genç işsizlik oranı martta yüzde 16,9 oldu 21 Nisan 2026 10:00
Warsh’tan bağımsızlık sözü Warsh'tan bağımsızlık sözü 21 Nisan 2026 09:55
Japonya’dan ihracatta tarihi adım Japonya’dan ihracatta tarihi adım 21 Nisan 2026 09:47
İngiltere’de işsizlik yüzde 4,9’a geriledi İngiltere'de işsizlik yüzde 4,9'a geriledi 21 Nisan 2026 09:39
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 21 Nisan 2026 09:38
Almanya’da vergi gelirleri arttı, görünüm karmaşık Almanya’da vergi gelirleri arttı, görünüm karmaşık 21 Nisan 2026 09:22
