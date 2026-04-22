Küresel piyasalar ateşkes belirsizliğini fiyatlıyor: ABD borsaları geriledi, petrol yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile yürütülen görüşmeler tamamlanana kadar ateşkes süresini uzatma kararı alması, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan ziyaretini iptal etmesi ve İran ile müzakerelerin askıya alınması, piyasalardaki tedirginliği artırdı. Bu gelişmelerin ardından salı günü ABD borsalarında satış baskısı öne çıktı.

S&P 500 yüzde 0,6 düşüşle günü tamamlarken, Nasdaq 100 yüzde 0,4 değer kaybetti. Piyasalardaki oynaklığı ölçen Cboe Volatility Index 20 seviyelerinde seyretti. Buna karşın Philadelphia Semiconductor Index yüzde 0,5 yükselerek tarihindeki en uzun yükseliş serilerinden birine ulaştı.

Barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi enerji piyasalarını da etkiledi. Brent petrol fiyatı yüzde 3,6 artarak varil başına yaklaşık 99 dolara yükseldi.

Günün ilerleyen saatlerinde ise ABD hisse senetlerini izleyen büyük bir borsa yatırım fonu (ETF), Trump'ın ateşkesi müzakereler tamamlanana kadar sürdüreceğini açıklaması sonrası toparlanma sinyalleri verdi.