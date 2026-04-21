CANLI BORSA
Almanya'da vergi gelirleri arttı, görünüm karmaşık

Almanya’da vergi gelirleri arttı, görünüm karmaşık

Mart ayında vergi gelirlerinde artış kaydedilse de, tek seferlik etkiler gerçek tabloyu gölgeledi. Uzmanlar, enerji fiyatlarının ilerleyen dönemde belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 09:22

Almanya Maliye Bakanlığı'nın aylık raporuna göre, federal ve eyalet yönetimlerinin toplam vergi gelirleri mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 yükseldi. Bu dönemde toplam gelir 89,3 milyar euroya ulaştı.

TEK SEFERLİK ETKİLER VERİYİ GÖLGELEDİ

Raporda, yıllık artışın ithalat KDV'si ve tahsil edilmemiş kazanç vergilerine ilişkin geçici etkiler nedeniyle olduğundan daha güçlü göründüğü belirtildi. Bu unsurlar dışarıda bırakıldığında, vergi gelirlerinde aslında sınırlı bir gerileme yaşanmış olabileceği ifade edildi.

İLK ÇEYREKTE SINIRLI YÜKSELİŞ

Ocak-mart dönemine bakıldığında, toplam vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 224,2 milyar euro seviyesine çıktı. Bu artış, yılın genelinde daha temkinli bir tabloya işaret etti.

ENERJİ FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bakanlık, yükselen enerji maliyetlerinin vergi gelirlerine etkisinin henüz netleşmediğini vurguladı. Artan fiyatların KDV gelirlerini yukarı çekebileceği, ancak düşen enerji tüketiminin bu artışı dengeleyebileceği değerlendirildi.

2026 İÇİN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Vergi uzmanlarının projeksiyonlarına göre, 2026 yılında toplam vergi gelirlerinin yüzde 2,8 artarak 926,9 milyar euroya ulaşması öngörülüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çin enerji stratejisini değiştiriyor: Kömürden gaz üretimi yeniden hızlandı Çin enerji stratejisini değiştiriyor: Kömürden gaz üretimi yeniden hızlandı 20 Nisan 2026 08:58
Demir cevheri fiyatlarında yükseliş! Düşen stoklar ve güçlü talep etkili oldu Demir cevheri fiyatlarında yükseliş! Düşen stoklar ve güçlü talep etkili oldu 20 Nisan 2026 08:12
ECB Üyesi Kocher’den faiz uyarısı: Belirsizlik nedeniyle erken adım riskli ECB Üyesi Kocher’den faiz uyarısı: Belirsizlik nedeniyle erken adım riskli 20 Nisan 2026 08:10
Goldman Sachs’tan faiz uyarısı: ABD borsalarındaki ralli merkez bankalarına bağlı Goldman Sachs’tan faiz uyarısı: ABD borsalarındaki ralli merkez bankalarına bağlı 20 Nisan 2026 08:08
ABD Enerji Bakanı’ndan akaryakıt fiyatları uyarısı: 3 dolar seviyesi gecikebilir ABD Enerji Bakanı’ndan akaryakıt fiyatları uyarısı: 3 dolar seviyesi gecikebilir 20 Nisan 2026 07:18
Çin’de kredi faiz oranları sabit kaldı Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı 20 Nisan 2026 06:19
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 18 Nisan 2026 13:16
AB Sözcüsünden 6 haftalık yakıt kaldı iddiasına yönelik değerlendirme AB Sözcüsünden "6 haftalık yakıt kaldı" iddiasına yönelik değerlendirme 17 Nisan 2026 15:59
Küresel hisse fonlarına güçlü para girişi: Risk iştahı yeniden artıyor Küresel hisse fonlarına güçlü para girişi: Risk iştahı yeniden artıyor 17 Nisan 2026 14:21
Fitch’ten kritik uyarı: Küresel kredi riskleri büyüyor Fitch’ten kritik uyarı: Küresel kredi riskleri büyüyor 17 Nisan 2026 13:52
AB, 180 milyon avroluk bulut ihalesini 4 Avrupalı şirkete verdi AB, 180 milyon avroluk bulut ihalesini 4 Avrupalı şirkete verdi 17 Nisan 2026 13:19
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 17 Nisan 2026 13:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.484,9100 Değişim 195,05 Son veri saati:
Düşük 14414,81 Yüksek 14609,86
Açılış
44,8968 Değişim 0,0321 Son veri saati:
Düşük 44,8629 Yüksek 44,895
Açılış
52,9485 Değişim 0,0784 Son veri saati:
Düşük 52,9252 Yüksek 53,0036
Açılış
6.902,5430 Değişim 79,150 Son veri saati:
Düşük 6893,313 Yüksek 6972,463
Açılış
113,7881 Değişim 2,3616 Son veri saati:
Düşük 113,4141 Yüksek 115,7757
Açılış
BİST En Aktif Hisseler