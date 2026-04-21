Almanya’da vergi gelirleri arttı, görünüm karmaşık

Almanya Maliye Bakanlığı'nın aylık raporuna göre, federal ve eyalet yönetimlerinin toplam vergi gelirleri mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 yükseldi. Bu dönemde toplam gelir 89,3 milyar euroya ulaştı.

TEK SEFERLİK ETKİLER VERİYİ GÖLGELEDİ

Raporda, yıllık artışın ithalat KDV'si ve tahsil edilmemiş kazanç vergilerine ilişkin geçici etkiler nedeniyle olduğundan daha güçlü göründüğü belirtildi. Bu unsurlar dışarıda bırakıldığında, vergi gelirlerinde aslında sınırlı bir gerileme yaşanmış olabileceği ifade edildi.

İLK ÇEYREKTE SINIRLI YÜKSELİŞ

Ocak-mart dönemine bakıldığında, toplam vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 224,2 milyar euro seviyesine çıktı. Bu artış, yılın genelinde daha temkinli bir tabloya işaret etti.

ENERJİ FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bakanlık, yükselen enerji maliyetlerinin vergi gelirlerine etkisinin henüz netleşmediğini vurguladı. Artan fiyatların KDV gelirlerini yukarı çekebileceği, ancak düşen enerji tüketiminin bu artışı dengeleyebileceği değerlendirildi.

2026 İÇİN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Vergi uzmanlarının projeksiyonlarına göre, 2026 yılında toplam vergi gelirlerinin yüzde 2,8 artarak 926,9 milyar euroya ulaşması öngörülüyor.