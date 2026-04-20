Bitcoin'de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı

ABD ordusunun İran'a ait bir kargo gemisine müdahale etmesi ve el koyması, piyasada risk algısını artırdı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin, pazar günü geç saatlerde hızlı bir düşüşle kısa süreliğine 74 bin doların altına geriledi.

Cuma günü Coinbase üzerinde şubat ayından bu yana en yüksek seviye olan 78 bin 300 doların üzerine çıkan Bitcoin, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma açıklamasıyla hafta sonu boyunca 75–76 bin dolar aralığına çekilmişti.

Gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte Tahran yönetimi ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, kripto piyasalarında oynaklık da belirgin şekilde arttı.