CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin'de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı

Bitcoin, ABD-İran arasındaki artan gerilim ve ateşkesin yeniden baskı altına girmesiyle birlikte sert düşüş yaşadı. Kripto para birimi, hafta sonu elde ettiği kazançları geri vererek 74 bin doların altını gördü.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 09:35

ABD ordusunun İran'a ait bir kargo gemisine müdahale etmesi ve el koyması, piyasada risk algısını artırdı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin, pazar günü geç saatlerde hızlı bir düşüşle kısa süreliğine 74 bin doların altına geriledi.

Cuma günü Coinbase üzerinde şubat ayından bu yana en yüksek seviye olan 78 bin 300 doların üzerine çıkan Bitcoin, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma açıklamasıyla hafta sonu boyunca 75–76 bin dolar aralığına çekilmişti.

Gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte Tahran yönetimi ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, kripto piyasalarında oynaklık da belirgin şekilde arttı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.587,9300 Değişim 417,91 Son veri saati:
Düşük 14183,21 Yüksek 14601,12
Açılış
44,8806 Değişim 0,0556 Son veri saati:
Düşük 44,8238 Yüksek 44,8794
Açılış
52,7863 Değişim 0,1972 Son veri saati:
Düşük 52,6359 Yüksek 52,8331
Açılış
6.908,4460 Değişim 135,274 Son veri saati:
Düşük 6831,949 Yüksek 6967,223
Açılış
114,9678 Değişim 3,0535 Son veri saati:
Düşük 113,4606 Yüksek 116,5141
Açılış
BİST En Aktif Hisseler