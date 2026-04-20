CANLI BORSA
ABD’den Rus petrolü yaptırım muafiyetine uzatma kararı

ABD yönetimi, mart ortasında tankerlerde bulunan Rus petrolünün satın alınmasına yönelik tanınan 30 günlük yetkilendirme süresini 16 Mayıs’a kadar uzattı. Kararın, küresel arz şoklarını hafifletme amacı taşıdığı belirtildi.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 11:35

Son Güncelleme Tarihi 20 Nisan 2026 11:36

ABD'nin aldığı bu karar, küresel petrol piyasasında yaşanabilecek ani arz dalgalanmalarının etkisini sınırlamayı hedefliyor.

BÖLGESEL GERİLİMLER ETKİLİ OLDU

Hamle, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın piyasalara yansıyan etkileri, kırılgan ateşkes süreci ve Tahran'ın cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını açıklamasının ardından geldi.

BELİRSİZLİK PİYASALARI ETKİLİYOR

İkinci tur müzakerelere dair net bir takvim bulunmaması, piyasalardaki belirsizliği artırırken sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

SÜRE UZATILDI

Cuma günü yapılan açıklamayla, mevcut yaptırım muafiyetinin 16 Mayıs'a kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.465,7600 Değişim 95,17 Son veri saati:
Düşük 14414,81 Yüksek 14509,98
Açılış
44,8805 Değişim 0,0561 Son veri saati:
Düşük 44,8238 Yüksek 44,8799
Açılış
52,8254 Değişim 0,2336 Son veri saati:
Düşük 52,6359 Yüksek 52,8695
Açılış
6.910,7080 Değişim 135,274 Son veri saati:
Düşük 6831,949 Yüksek 6967,223
Açılış
114,4474 Değişim 3,0535 Son veri saati:
Düşük 113,4606 Yüksek 116,5141
Açılış
BİST En Aktif Hisseler