Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,17 puan ve yüzde 0,47 artışla 14.267,22 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 76 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybeden ise yüzde 0,55 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik sürerken, yatırımcıların hafta sonu öncesinde pozisyon azaltma eğilimi nedeniyle risk iştahı zayıf seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.