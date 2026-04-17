CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kazanarak 14.267,22 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 13:12

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,17 puan ve yüzde 0,47 artışla 14.267,22 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 76 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybeden ise yüzde 0,55 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik sürerken, yatırımcıların hafta sonu öncesinde pozisyon azaltma eğilimi nedeniyle risk iştahı zayıf seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.281,0800 Değişim 106,41 Son veri saati:
Düşük 14183,21 Yüksek 14289,62
Açılış
44,8651 Değişim 0,1040 Son veri saati:
Düşük 44,7619 Yüksek 44,8659
Açılış
52,9572 Değişim 0,1438 Son veri saati:
Düşük 52,8348 Yüksek 52,9786
Açılış
6.912,4660 Değişim 55,102 Son veri saati:
Düşük 6876,145 Yüksek 6931,247
Açılış
114,9303 Değişim 2,9262 Son veri saati:
Düşük 112,2218 Yüksek 115,148
Açılış
BİST En Aktif Hisseler