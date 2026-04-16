CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserliğin sürmesiyle güne yükselişle başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 16:52

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 48.557,82 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.037,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 24.062,45 puana ulaştı.

Orta Doğu'da uzlaşı umutları ve şirketlerin yayımladığı güçlü bilançolar yatırımcıların risk iştahını artırırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yayımlanan röportajında savaşın "bitmeye yakın" olduğuna yönelik sözlerine işaret ederek, ABD ile İran arasındaki gerilimin müzakere masasında çözülebileceğine dair beklentilerin arttığını kaydetti.

İki ülkenin anlaşabileceğine dair iyimserlikle petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandığını ifade eden analistler, enflasyon ve büyümeye dair endişelerin de bir miktar yatıştığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada 207 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi de martta aylık bazda yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Kurumsal tarafta bugün bilançosunu yayımlayan PepsiCo'nun hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesinin ardından hafif yükselişle güne başladı.

BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.214,0100 Değişim 234,26 Son veri saati:
Düşük 14197,55 Yüksek 14431,81
Açılış
44,7699 Değişim 0,0499 Son veri saati:
Düşük 44,7204 Yüksek 44,7703
Açılış
52,8194 Değişim 0,2288 Son veri saati:
Düşük 52,8016 Yüksek 53,0304
Açılış
6.935,5500 Değişim 72,833 Son veri saati:
Düşük 6890,701 Yüksek 6963,534
Açılış
114,4742 Değişim 2,8346 Son veri saati:
Düşük 113,592 Yüksek 116,4266
Açılış
BİST En Aktif Hisseler