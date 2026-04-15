Morgan Stanley ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

NET KÂRI YÜZDE 29 YÜKSELDİ

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 20,6 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2025'in ilk çeyreğinde 17,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net kârı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 5,6 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,3 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,60 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 3,43 dolara çıktı.