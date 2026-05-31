AB’den Rus petrolü kararı

Avrupa Birliği, enerji fiyatlarını yükselmesini gerekçe göstererek Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı mekanizmasını geçici olarak dondurmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Oluşturma Tarihi 31 Mayıs 2026 16:44

Avrupa Birliği, Rus petrolüne yönelik bir süredir fiyat tavanı uyguluyor. Alınan bilgilere göre Birlik, uygulamada değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Mevcut durumda varil başına 44,10 dolar olan tavanın, petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle temmuz ayındaki gözden geçirmede 65 dolar seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.

İran kaynaklı gerilimlerin enerji piyasalarında yeni dalgalanmalara yol açması beklenirken mevcut tavanın korunması, otomatik artışların yıl sonuna kadar askıya alınması veya artışın 60 dolarla sınırlandırılması gibi seçenekler değerlendiriliyor.

Söz konusu düzenlemenin, Rusya'ya yönelik hazırlanmakta olan 21. yaptırım paketinin bir parçası olması bekleniyor. Paket kapsamında ayrıca bankalar, petrol ticaretiyle bağlantılı şirketler, kripto para operatörleri ve Rusya'nın "gölge filosuna" bağlı gemilere yönelik yeni yaptırımlar da gündemde bulunuyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

