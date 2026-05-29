Küresel piyasalar ateşkes beklentisiyle yükseldi: Petrol geriledi, borsalar rekor kırdı

ABD ile İran arasında 60 günlük ateşkesin uzatılmasına yönelik taslak anlaşma beklentisi, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Jeopolitik tansiyonun düşeceğine yönelik iyimserlik, petrol fiyatlarında sert geri çekilmeyi beraberinde getirirken teknoloji hisselerindeki yükseliş dünya borsalarını yeni zirvelere taşıdı.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2026 09:26

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününü pozitif görünümle karşıladı. Jeopolitik risklerin azalacağı beklentisi ve teknoloji şirketlerinden gelen güçlü sinyaller, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkarak hisse senetlerine yönelmesine neden oldu.

MSCI DÜNYA ENDEKSİ REKOR TAZELEDİ

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi (MSCI All Country World Index), ateşkes haberlerinin ardından yüzde 0,4 yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel endekslerdeki yükselişte özellikle teknoloji hisselerine yönelik güçlü talep etkili oldu.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD ile İran arasında ateşkesin 60 gün daha uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin yeni müzakerelerin başlatılabileceği yönündeki haber akışı, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü yüzde 1 gerileyerek 92,85 dolara kadar düştü. Mayıs ayı genelinde ise Brent petroldeki kayıp yüzde 18'i aşarak Mart 2020'den bu yana en kötü aylık performansın görülmesine yol açtı.

Uzmanlar, Ortadoğu'daki gerilimin azalmasının enerji maliyetlerini düşürebileceğini ve bunun küresel ekonomik büyüme beklentilerini desteklediğini belirtiyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ASYA BORSALARINI TAŞIDI

Teknoloji sektöründeki güçlü alımlar, Asya piyasalarında yeni rekorların önünü açtı. Bölge borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde yüzde 2 yükselerek tarihi zirvelere ulaştı.

Yatırımcı ilgisinin merkezinde ise büyük teknoloji ve uzay şirketleri yer aldı.

SPACEX DEĞERLEME HEDEFİNİ YÜKSELTTİ

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, planlanan halka arz öncesinde şirket değerlemesi hedefini yukarı yönlü revize ettiği bildirildi. Şirketin yeni hedefinin en az 1,8 trilyon dolar seviyesinde olduğu açıklandı.

Öte yandan satış beklentilerini artıran Dell Technologies Inc. hisseleri, seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 40 prim yaparak dikkat çekti.

GÖZLER TRUMP'IN NİHAİ KARARINDA

Axios'un haberine göre, ABD ile İran arasında gündemde olan 60 günlük ateşkes uzatmasının yürürlüğe girmesi ve yeni nükleer görüşmelerin başlaması için Başkan Donald Trump'ın son onayı gerekiyor.

Analistler, Trump'ın son günlerde müzakerelere yönelik memnuniyetsiz açıklamalar yapmasına rağmen, piyasalarda hâlen "anlaşma" senaryosunun fiyatlandığını ifade ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

