Yunanistan’dan yabancı yatırımı çekmek için yeni teşvik paketi

Yeni düzenleme kapsamında yalnızca yurtdışı kaynaklı sermaye ile finanse edilen projelere özel avantajlar sağlanacak. 50 milyon Euro'ya kadar olan yatırım projelerinin teşvik sistemine dahil edilmesi planlanıyor. Bu adımın, ülkenin yatırım ortamını daha cazip hale getirmesi bekleniyor.

VERGİ AVANTAJLARI VE SEKTÖR ODAKLI DESTEK

Teşvik programında teknoloji, yapay zekâ, sanayi ve savunma gibi stratejik alanlar ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra biyoteknoloji, sağlık, lojistik, AR-GE ve havacılık sektörleri de öncelikli yatırım başlıkları arasında yer alıyor.

Hükümet, yüksek katma değerli projeleri ülkeye çekmek için yatırımcılara vergi muafiyetleri ve hızlandırılmış amortisman gibi çeşitli finansal kolaylıklar sunmayı planlıyor. Böylece yatırım maliyetlerinin azaltılması ve geri dönüş süresinin kısaltılması hedefleniyor.

BÜROKRASİ AZALIYOR, SÜREÇLER HIZLANIYOR

Yeni paketle birlikte yatırım süreçlerinde bürokrasinin azaltılması da amaçlanıyor. Özellikle büyük ölçekli projelerde uzun izin süreçlerinin kısaltılması için hızlı ruhsat sistemi devreye alınacak.

Finansman tarafında ise Yunanistan Kalkınma Bankası devreye girerek 50 milyon Euro'ya kadar olan yatırımlara düşük faizli kredi ve esnek teminat imkanları sağlayacak. Bu modelle yatırımcıların finansman yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

YATIRIMCILARA OTURUM KOLAYLIĞI VE "İLK GELEN" SİSTEMİ

Reform kapsamında yabancı yatırımcılara oturum izni süreçlerinde de kolaylık sağlanacak. Şirket yöneticileri ve uluslararası yatırımcıların ülkeye giriş ve yerleşim işlemlerinin hızlandırılması planlanıyor.

Ayrıca başvuruların "ilk gelen ilk değerlendirilir" sistemiyle ele alınacağı açıklandı. Bu yöntemle şeffaflığın artırılması, süreç belirsizliklerinin azaltılması ve yatırımcı güveninin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE BÖLGESEL KALKINMA HEDEFİ

Yunanistan yönetimi, yabancı yatırımların yalnızca sermaye girişinden ibaret kalmamasını; aynı zamanda teknoloji transferi ve üretim kapasitesinin artmasını hedefliyor. Yeni sistemle modern iş modellerinin yaygınlaşması ve ekonomik verimliliğin yükseltilmesi planlanıyor.

Yetkililere göre reform paketi, istihdamı artıracak ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek. Özellikle büyük şehirler dışındaki bölgelerde ekonomik hareketliliğin güçlendirilmesi ve Yunanistan'ın küresel yatırım çekim merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.