CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yunanistan’dan yabancı yatırımı çekmek için yeni teşvik paketi

Yunanistan’dan yabancı yatırımı çekmek için yeni teşvik paketi

Yunanistan, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir yatırım reformunu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni teşvik paketi, özellikle teknoloji ve stratejik sektörlerde büyük ölçekli uluslararası yatırımları hedefliyor.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 11:44

Yeni düzenleme kapsamında yalnızca yurtdışı kaynaklı sermaye ile finanse edilen projelere özel avantajlar sağlanacak. 50 milyon Euro'ya kadar olan yatırım projelerinin teşvik sistemine dahil edilmesi planlanıyor. Bu adımın, ülkenin yatırım ortamını daha cazip hale getirmesi bekleniyor.

VERGİ AVANTAJLARI VE SEKTÖR ODAKLI DESTEK

Teşvik programında teknoloji, yapay zekâ, sanayi ve savunma gibi stratejik alanlar ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra biyoteknoloji, sağlık, lojistik, AR-GE ve havacılık sektörleri de öncelikli yatırım başlıkları arasında yer alıyor.

Hükümet, yüksek katma değerli projeleri ülkeye çekmek için yatırımcılara vergi muafiyetleri ve hızlandırılmış amortisman gibi çeşitli finansal kolaylıklar sunmayı planlıyor. Böylece yatırım maliyetlerinin azaltılması ve geri dönüş süresinin kısaltılması hedefleniyor.

BÜROKRASİ AZALIYOR, SÜREÇLER HIZLANIYOR

Yeni paketle birlikte yatırım süreçlerinde bürokrasinin azaltılması da amaçlanıyor. Özellikle büyük ölçekli projelerde uzun izin süreçlerinin kısaltılması için hızlı ruhsat sistemi devreye alınacak.

Finansman tarafında ise Yunanistan Kalkınma Bankası devreye girerek 50 milyon Euro'ya kadar olan yatırımlara düşük faizli kredi ve esnek teminat imkanları sağlayacak. Bu modelle yatırımcıların finansman yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

YATIRIMCILARA OTURUM KOLAYLIĞI VE "İLK GELEN" SİSTEMİ

Reform kapsamında yabancı yatırımcılara oturum izni süreçlerinde de kolaylık sağlanacak. Şirket yöneticileri ve uluslararası yatırımcıların ülkeye giriş ve yerleşim işlemlerinin hızlandırılması planlanıyor.

Ayrıca başvuruların "ilk gelen ilk değerlendirilir" sistemiyle ele alınacağı açıklandı. Bu yöntemle şeffaflığın artırılması, süreç belirsizliklerinin azaltılması ve yatırımcı güveninin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE BÖLGESEL KALKINMA HEDEFİ

Yunanistan yönetimi, yabancı yatırımların yalnızca sermaye girişinden ibaret kalmamasını; aynı zamanda teknoloji transferi ve üretim kapasitesinin artmasını hedefliyor. Yeni sistemle modern iş modellerinin yaygınlaşması ve ekonomik verimliliğin yükseltilmesi planlanıyor.

Yetkililere göre reform paketi, istihdamı artıracak ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek. Özellikle büyük şehirler dışındaki bölgelerde ekonomik hareketliliğin güçlendirilmesi ve Yunanistan'ın küresel yatırım çekim merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Almanya’da ihracat beklentileri 12 ayın en düşük seviyesinde! Almanya'da ihracat beklentileri 12 ayın en düşük seviyesinde! 26 Mayıs 2026 11:54
Goldman Sachs açıkladı: Yapay zeka yatırımlarında rotasyon! Fonlar yazılımdan çiplere yöneliyor Goldman Sachs açıkladı: Yapay zeka yatırımlarında rotasyon! Fonlar yazılımdan çiplere yöneliyor 26 Mayıs 2026 11:52
ECB: Haziran’da faiz artışı gündeme gelmeli ECB: Haziran’da faiz artışı gündeme gelmeli 26 Mayıs 2026 10:44
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 26 Mayıs 2026 10:42
ECB Üyesi Villeroy’dan enflasyon mesajı: Gerekirse müdahaleden kaçınmayız ECB Üyesi Villeroy’dan enflasyon mesajı: Gerekirse müdahaleden kaçınmayız 26 Mayıs 2026 10:32
Haziranın ilk haftasında temettü takvimi: 10 şirket yatırımcısına nakit dağıtacak Haziranın ilk haftasında temettü takvimi: 10 şirket yatırımcısına nakit dağıtacak 26 Mayıs 2026 10:30
Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? 26 Mayıs 2026 10:27
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Mayıs 2026 10:02
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 26 Mayıs 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 26 Mayıs 2026 09:32
ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor 26 Mayıs 2026 08:51
Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde 26 Mayıs 2026 08:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9082 Değişim 0,0674 Son veri saati:
Düşük 45,8777 Yüksek 45,9451
Açılış
53,4683 Değişim 0,1465 Son veri saati:
Düşük 53,3342 Yüksek 53,4807
Açılış
6.625,4710 Değişim 90,154 Son veri saati:
Düşük 6606,148 Yüksek 6696,302
Açılış
111,1146 Değişim 4,2658 Son veri saati:
Düşük 110,1978 Yüksek 114,4636
Açılış
BİST En Aktif Hisseler